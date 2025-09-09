Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

712 chủ xe có biển số sau phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168

09-09-2025 - 11:52 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Các lỗi vi phạm chủ yếu là điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đi ngược chiều.

Ngày 8/9, Công an tỉnh Lâm Đồng đã có thông báo các phương tiện vi phạm Luật giao thông đường bộ từ ngày 11/7 đến ngày 15/8. Các lỗi vi phạm chủ yếu là điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đi ngược chiều. 

Qua thông báo này, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ phương tiện đến cơ quan Công an nơi người điều khiển phương tiện vi phạm hoặc cơ quan Công an địa phương nơi người điều khiển phương tiện đang cư trú (theo địa chỉ đăng ký xe) để làm việc và thực hiện việc nộp phạt theo đúng quy định.

Các phương tiện vi phạm, cùng thời gian và hành vi cụ thể như sau:

712 chủ xe có biển số sau phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

712 chủ xe có biển số sau phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

712 chủ xe có biển số sau phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.

712 chủ xe có biển số sau phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 4.

712 chủ xe có biển số sau phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 5.

712 chủ xe có biển số sau phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 6.

712 chủ xe có biển số sau phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 7.

712 chủ xe có biển số sau phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 8.

712 chủ xe có biển số sau phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 9.

712 chủ xe có biển số sau phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 10.

712 chủ xe có biển số sau phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 11.

712 chủ xe có biển số sau phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 12.

Nguồn: Công an tỉnh Lâm Đồng

Cần lưu ý, để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào trang web của Cục Cảnh sát Giao thông theo đường link sau đây https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html. Tại đây, người dân tiến hành nhập biển kiểm soát, loại phương tiện và mã bảo mật. Sau đó, người dân chọn "Tra cứu" để hệ thống trả kết quả phạt nguội. 

712 chủ xe có biển số sau phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 13.

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".

318 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hà Giang

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 26 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 26 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu? Nổi bật

Khó khăn lớn nhất của Dự án đường vành đai 3 TPHCM hiện nay

Khó khăn lớn nhất của Dự án đường vành đai 3 TPHCM hiện nay Nổi bật

3,2 triệu khách hàng có hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng trên 30%, EVN chưa phát hiện ra sai sót

3,2 triệu khách hàng có hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng trên 30%, EVN chưa phát hiện ra sai sót

11:40 , 09/09/2025
Thủ tướng chỉ đạo Quảng Trị phấn đấu hoàn thành 2 sân bay vào dịp lễ quan trọng

Thủ tướng chỉ đạo Quảng Trị phấn đấu hoàn thành 2 sân bay vào dịp lễ quan trọng

11:07 , 09/09/2025
Chưa hết năm, một chỉ tiêu kinh tế của Việt Nam dự kiến tạo kỷ lục mới

Chưa hết năm, một chỉ tiêu kinh tế của Việt Nam dự kiến tạo kỷ lục mới

10:30 , 09/09/2025
Áp dụng giá điện 2 thành phần cho khách hàng tiêu thụ lớn từ 1/1/2026

Áp dụng giá điện 2 thành phần cho khách hàng tiêu thụ lớn từ 1/1/2026

10:00 , 09/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên