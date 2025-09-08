Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan báo cáo hằng tuần về hai dự án tỷ đô

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, tối 7/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp rà soát, tiếp tục thúc đẩy triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Cuộc họp tập trung triển khai về tình hình xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn đường sắt tốc độ cao, bố trí nguồn vốn cho các dự án đường sắt. Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến từ các đơn vị, người đứng đầu Chính phủ đánh giá cao nỗ lực của các bộ, cơ quan với những tiến triển tích cực sau cuộc họp ngày 30/8.

Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động triển khai các công việc liên quan đất đai, rừng, môi trường với dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng phối hợp với phía Trung Quốc chuẩn bị cuộc họp Ủy ban liên hợp Hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc, yêu cầu việc chuẩn bị phải rất cụ thể, trong đó có khâu lựa chọn tư vấn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp rà soát, tiếp tục thúc đẩy triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng để khởi công vào ngày 19/12; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thành việc công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong tháng 10 theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong các công việc liên quan hướng tuyến, đất đai, rừng, môi trường, phối hợp với các địa phương chủ động giải phóng mặt bằng theo Nghị quyết của Quốc hội.

Tại cuộc họp tối 7/9, Thủ tướng cũng có các chỉ đạo về bố trí nguồn vốn cho dự án, gồm chủ động nguồn đầu tư công, đề xuất nguồn vốn vay (trong đó có nguồn vốn từ Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á); thiết kế kỹ thuật…

Nhấn mạnh tinh thần “không có gì là không thể”, Thủ tướng yêu cầu phân công phải “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm. Người đứng đầu Chính phủ giao các Phó Thủ tướng chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực cụ thể liên quan, Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan báo cáo hằng tuần về các công việc được giao.

Bên cạnh đó, với những khó khăn, vướng mắc, Thủ tướng chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.