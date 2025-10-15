Công an TP HCM truy nã Nguyễn Văn Lớp

Ngày 15-10, Công an TP HCM cho biết đã phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Văn Lớp (SN 1986, quê Cà Mau) về tội "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, tối 23-9-2024, tại một con hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận, TP HCM), Lớp đang nhậu thì thấy N.M.H (SN 1991, sống cùng dãy trọ) đi ngang nên rủ vào uống cùng.

Trong lúc nhậu, Lớp và H. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau nhưng được người dân can ngăn.

Nguyễn Văn Lớp bị Công an TP HCM truy nã

Sau đó, Lớp lấy nón bảo hiểm định rời đi thì H. cầm điện thoại và thách thức gọi điện thoại cho người này người kia, nên Lớp vẫy tay và kêu H. quay lại nhậu tiếp.

Sau khi H. quay lại bàn nhậu thì Lớp dùng tay kẹp cổ, rút dao từ trong người ra và đâm liên tiếp vào người H. khiến nạn nhân trọng thương. Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, còn Lớp nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Cuối năm 2024, Công an TP HCM khởi tố Nguyễn Văn Lớp về tội cố ý gây thương tích, nhưng Lớp bỏ trốn. Ngày 26-3-2025, Lớp bị Công an TP HCM ra quyết định truy nã.

Công an TP HCM kêu gọi Nguyễn Văn Lớp sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Lớp đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận Nguyễn Văn Lớp, đề nghị báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP HCM), địa chỉ số 2 đường Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, TP HCM, điện thoại 0283.7851.662.