Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an TPHCM cảnh báo 3 cạm bẫy phổ biến người dân cần biết

Theo Phạm Dũng | 07-04-2026 - 09:42 AM | Kinh tế số

Mặc dù Công an TPHCM liên tục cảnh giác người dân nhưng một số người vẫn sập bẫy 3 chiêu trò phổ biến này

Ngày 6-4, Công an TPHCM cho biết vừa phát đi thông báo cảnh giác người dân 3 chiêu lừa phổ biến hiện nay dù được cảnh báo nhưng một số người vẫn bị sập bẫy.

Theo Công an TPHCM, trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng với thủ đoạn tinh vi, người dân cần đặc biệt nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo phổ biến trên không gian mạng.

Các đối tượng thường lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu kiểm chứng thông tin để tiếp cận và chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, có ba hình thức lừa đảo nổi bật mà người dân cần lưu ý.

Chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”

Các đối tượng đăng tin tuyển cộng tác viên làm việc online với mức thu nhập hấp dẫn, công việc đơn giản. Tuy nhiên, sau khi tạo được sự tin tưởng, băng nhóm lừa đảo sẽ yêu cầu người tham gia nộp tiền trước dưới nhiều lý do như “kích hoạt tài khoản”, “đặt cọc đơn hàng”. Thực chất, đây là hình thức lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Công an TPHCM cảnh báo 3 cạm bẫy phổ biến người dân cần biết- Ảnh 1.

Thủ đoạn mạo danh cơ quan chức năng

Các đối tượng giả danh công an, viện kiểm sát, ngân hàng… gọi điện hoặc nhắn tin thông báo liên quan đến vi phạm pháp luật, tài khoản bất thường, từ đó gây áp lực tâm lý. Sau đó, kẻ gian yêu cầu người dân cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc truy cập vào đường link giả mạo để “xác minh”. Khi có được thông tin, chúng nhanh chóng chiếm quyền tài khoản và rút tiền.

Bẫy tình cảm kết hợp đầu tư

Các đối tượng làm quen qua mạng xã hội, xây dựng mối quan hệ tình cảm, tạo lòng tin trong thời gian dài. Khi nạn nhân mất cảnh giác, các băng nhóm lừa đảo sẽ dụ dỗ tham gia đầu tư sinh lời cao hoặc chuyển tiền với nhiều lý do khác nhau, sau đó chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc.

Trước thực trạng trên, Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần ghi nhớ nguyên tắc “3 không”: Không cung cấp mã OTP, không gửi mật khẩu cho bất kỳ ai; không truy cập vào các đường link lạ, không rõ nguồn gốc; không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ ràng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an hoặc thông qua các ứng dụng như VNeID, SOS an ninh trật tự để được hỗ trợ kịp thời.

Việc nâng cao cảnh giác là cách hiệu quả nhất để bảo vệ bản thân và người thân trước các hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi.

Theo Phạm Dũng

Người Lao động

Từ Khóa:
lừa đảo

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hỗ trợ 3,4 triệu người tại Nhật học AI mà vẫn thiếu nghiêm trọng, Microsoft tuyên bố đào tạo thêm 1 triệu kỹ sư để triển khai kế hoạch 10 tỷ USD tại Nhật Bản

Hỗ trợ 3,4 triệu người tại Nhật học AI mà vẫn thiếu nghiêm trọng, Microsoft tuyên bố đào tạo thêm 1 triệu kỹ sư để triển khai kế hoạch 10 tỷ USD tại Nhật Bản Nổi bật

Người dùng Claude Code phải trả thêm phí khi sử dụng công cụ bên thứ ba

Người dùng Claude Code phải trả thêm phí khi sử dụng công cụ bên thứ ba Nổi bật

Zalo là nền tảng kết nối chính thức với OpenClaw

Zalo là nền tảng kết nối chính thức với OpenClaw

09:27 , 07/04/2026
Thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến shipper giao hàng

Thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến shipper giao hàng

08:43 , 07/04/2026
Thông tin quan trọng về việc nhận tiền vào tài khoản với nội dung chuyển khoản ghi rõ là lương, tất cả người dân cần biết

Thông tin quan trọng về việc nhận tiền vào tài khoản với nội dung chuyển khoản ghi rõ là lương, tất cả người dân cần biết

19:20 , 06/04/2026
Công an ra thông báo quan trọng tới người dân có căn hộ và nhà cho thuê

Công an ra thông báo quan trọng tới người dân có căn hộ và nhà cho thuê

18:57 , 06/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên