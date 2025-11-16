Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an TPHCM hướng dẫn cài ứng dụng xem phạt nguội dễ dàng

16-11-2025 - 19:08 PM | Xã hội

Với 4 bước đơn giản, Công an TPHCM hướng dẫn người dân cài ứng dụng để xem phạt nguội một cách dễ dàng

Ngày 16-11, Công an TPHCM đã phát thông báo hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản VNeTraffic. Đây là ứng dụng di động được Bộ Công an phát triển, nhằm cung cấp một kênh giao tiếp hiện đại, hiệu quả giữa công dân và lực lượng cảnh sát giao thông.

Ứng dụng không chỉ giúp nâng cao tính minh bạch trong quá trình xử lý vi phạm giao thông mà còn giảm thiểu thủ tục giấy tờ, đồng thời thúc đẩy sự tham gia giám sát của cộng đồng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 

Công an TPHCM hướng dẫn cài ứng dụng xem phạt nguội dễ dàng- Ảnh 1.

Chỉ với 4 bước đơn giản, người dân có thể tra cứu phạt nguội. Ảnh: PHẠM DŨNG

Người dùng có thể dễ dàng đăng ký tài khoản thông qua căn cước công dân và thực hiện các thao tác trên điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android hoặc iOS.

Để cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeTraffic phục vụ tra cứu phạt nguội, phản ánh vi phạm giao thông từ ngày 1-1-2025, người dân thực hiện theo các bước sau:

➤ Bước 1: Tải ứng dụng

Lựa chọn phiên bản Android hoặc IOS phù hợp với dòng máy điện thoại hệ điều hành Android hoặc iPhone.

Công an TPHCM hướng dẫn cài ứng dụng xem phạt nguội dễ dàng- Ảnh 2.

Công an TP HCM hướng dẫn các bước cài đặt ứng dụng

Lưu ý: chỉ cài đặt App VNeTraffic trên 2 chợ ứng dụng là Google Play và Apple Store.

➤ Bước 2: Đăng ký tài khoản

– Mở ứng dụng sau khi cài đặt xong.

Công an TPHCM hướng dẫn cài ứng dụng xem phạt nguội dễ dàng- Ảnh 3.

Mở dụng dụng

– Chọn "Đăng ký tài khoản" trên giao diện chính.

– Đăng ký bằng 1 trong 2 cách:

Quét mã QR trên Căn cước công dân gắn chíp hoặc Thẻ Căn cước (hệ thống sẽ tự động điền các thông tin cá nhân).

Điền thông tin cá nhân thủ công (họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại).

– Nhập số điện thoại để nhận mã xác thực OTP.

– Nhập mã OTP được gửi về điện thoại.

– Thiết lập mật khẩu cá nhân (nên đặt mật khẩu mạnh, dễ nhớ để bảo vệ tài khoản).

– Xác nhận và hoàn tất đăng ký tài khoản.

➤ Bước 3: Đăng nhập tài khoản

– Mở ứng dụng và sử dụng số điện thoại/email và mật khẩu vừa đăng ký để đăng nhập vào ứng dụng.

Công an TPHCM hướng dẫn cài ứng dụng xem phạt nguội dễ dàng- Ảnh 4.

Sử dụng các tính năng

Công an TPHCM hướng dẫn cài ứng dụng xem phạt nguội dễ dàng- Ảnh 5.

Công an TPHCM hướng dẫn cài ứng dụng xem phạt nguội dễ dàng- Ảnh 6.

Có thể phản ánh các thông tin khác

➤ Bước 4: Sử dụng các tính năng

– Tra cứu phạt nguội:

Chọn mục "Tra cứu vi phạm", nhập biển số xe cần kiểm tra.

Kết quả sẽ hiển thị chi tiết về thời gian, địa điểm, hành vi vi phạm, số tiền phạt và cơ quan xử lý.

Ngoài các tính năng trên, ứng dụng còn cho phép người dùng gửi phản ánh vi phạm, theo dõi lịch sử vi phạm, quản lý giấy tờ điện tử và nhiều tiện ích khác có sẵn trên ứng dụng.

Sau khi hoàn tất các bước trên, người dân có thể sử dụng VNeTraffic để kiểm tra vi phạm giao thông và phản ánh các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Theo Phamk Dũng

Người lao động

