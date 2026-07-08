Công an TPHCM khởi tố 12 bị can trong vụ án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ gần 900 tỷ đồng

Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn với số lượng bị hại lên tới hàng nghìn người. Quá trình điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ được ký kết. Cơ quan chức năng đã kịp thời phong tỏa, ngăn chặn giao dịch đối với tài sản liên quan đến hành vi phạm tội trị giá khoảng 130 tỷ đồng, phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản cho các bị hại.

Theo kết quả điều tra, Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Holidays Việt Nam hoạt động tại ba địa điểm: số 05 Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), số 40A-40B Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất) và số 343 Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành). Doanh nghiệp này có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc tư vấn, ký kết các hợp đồng kỳ nghỉ với khách hàng. Phương thức hoạt động được tổ chức bài bản từ khâu tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến việc sử dụng các thủ đoạn gian dối để buộc khách hàng đầu tư thêm nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trong số 12 bị can bị khởi tố, Nguyễn Danh Thành giữ vai trò chủ mưu, xây dựng chủ trương, chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại TPHCM. Đinh Sơn Hải – Giám đốc kinh doanh – trực tiếp triển khai hoạt động kinh doanh và chỉ đạo các nhóm quản lý.

Vụ án nằm trong đợt cao điểm rà soát, đấu tranh với tội phạm lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp để hoạt động phạm tội, đặc biệt là các hình thức lừa đảo thông qua "hợp đồng kỳ nghỉ" theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TPHCM. Thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ đã chủ động rà soát, phát hiện và liên tiếp triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm lừa đảo với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, có sự tổ chức chặt chẽ.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời tập trung áp dụng các biện pháp thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại.

Công an TPHCM đề nghị các cá nhân đã ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc có phương thức bị lôi kéo tương tự chủ động liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, góp vốn hoặc mua bán sản phẩm nghỉ dưỡng được quảng bá với cam kết lợi nhuận cao, chuyển nhượng dễ dàng, hoàn vốn nhanh hoặc tặng nhiều ưu đãi có giá trị lớn.