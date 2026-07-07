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Từ số tiền hơn 1.000 tỷ đồng, công an đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, bắt 13 đối tượng

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Cơ quan Công an xác định số tiền giao dịch của nhóm đối tượng này đến khi bị triệt phá lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngày 04/7/2026, thông tin từ Bộ Công an cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ vừa triệt phá nhóm đối tượng hoạt động cờ bạc bằng hình thức số đề và cá độ bóng đá với số tiền lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, vào rạng sáng 28/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt khám xét khẩn cấp 08 địa điểm trên địa bàn thành phố và triệu tập làm việc với 26 đối tượng liên quan. Lực lượng Công an đã thu giữ 45 điện thoại di động, ipad, máy tính các loại cùng nhiều tài liệu liên quan hoạt động mua bán số đề và cá độ bóng đá.

Các đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: Bộ Công an

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định số tiền giao dịch đánh bạc của nhóm đối tượng này từ khi tổ chức đến khi bị triệt phá lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan.

Theo Trang Anh

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