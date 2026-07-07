Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin lời đầu tư bất động sản sinh lời cao, nhiều người sập bẫy lừa đảo

| | Smart Money

Trần Thị Thu Thảo đưa ra thông tin đầu tư bất động sản, hứa trả lợi nhuận 10-40% để huy động vốn. Công an Hà Nội đang kêu gọi các bị hại liên hệ làm việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự “Trần Thị Thu Thảo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2021 và 2022 tại thành phố Hà Nội”.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định Trần Thị Thu Thảo (sinh năm: 1993; HKTT: Vân Hòa, Hồng Vân, TP Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin lời đầu tư bất động sản sinh lời cao, nhiều người sập bẫy lừa đảo- Ảnh 1.

Đối tượng Trần Thị Thu Thảo. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2021 đến năm 2022, Trần Thị Thu Thảo đã đưa ra thông tin mình đang kinh doanh bất động sản, cần vốn để kinh doanh và kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn. 

Thảo hứa hẹn khi nhà đầu tư góp vốn từ 01 ngày đến 02 tháng sẽ được hưởng lợi nhuận từ 10-40%. Do tin tưởng Thảo, nhiều bị hại tin tưởng đưa tiền cho Thảo để góp đầu tư kinh doanh bất động sản theo thông tin Thảo đưa ra. Sau khi chiếm đoạt được tiền của các bị hại, Thảo đã sử dụng tiêu xài và trả nợ cá nhân hết.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Trần Thị Thu Thảo với phương thức, thủ đoạn nêu trên khẩn trương liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Số điện thoại điều tra viên: 0908191983) để cung cấp thông tin, tài liệu và được giải quyết theo quy định.

Theo PV

vtv.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng thông báo quy định mới: Sẽ tạm khóa thẻ đối với những trường hợp sau

Ngân hàng thông báo quy định mới: Sẽ tạm khóa thẻ đối với những trường hợp sau Nổi bật

Từ 15/8 có thể vay trực tuyến lên tới 400 triệu đồng

Từ 15/8 có thể vay trực tuyến lên tới 400 triệu đồng Nổi bật

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia tăng giám sát các nền tảng số lớn

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia tăng giám sát các nền tảng số lớn

21:00 , 06/07/2026
Công an khám xét, bắt giữ Nguyễn Minh Hải SN 2008 và 3 người, thu 90 thẻ SIM, 40 thẻ ATM

Công an khám xét, bắt giữ Nguyễn Minh Hải SN 2008 và 3 người, thu 90 thẻ SIM, 40 thẻ ATM

14:37 , 06/07/2026
Công an xác minh giao dịch chuyển 70 triệu đồng vào tài khoản 55112xxxxx Techcombank, một người đàn ông được mời làm việc

Công an xác minh giao dịch chuyển 70 triệu đồng vào tài khoản 55112xxxxx Techcombank, một người đàn ông được mời làm việc

14:34 , 06/07/2026
Công an đồng loạt ra quân điều tra hàng tỷ đồng giao dịch qua mạng, bắt Nguyễn Văn Hậu SN 1991 và 3 người

Công an đồng loạt ra quân điều tra hàng tỷ đồng giao dịch qua mạng, bắt Nguyễn Văn Hậu SN 1991 và 3 người

13:45 , 06/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên