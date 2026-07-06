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Ngân hàng thông báo quy định mới: Sẽ tạm khóa thẻ đối với những trường hợp sau

| | Smart Money

Quy định mới này nhằm tăng cường an toàn giao dịch cho khách hàng.

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Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KienlongBank) vừa phát đi thông báo về việc triển khai cập nhật tính năng bảo mật đối với một số thẻ ghi nợ nhằm tăng cường an toàn giao dịch và bảo vệ khách hàng trước các rủi ro có thể phát sinh.

Theo thông báo, KienlongBank sẽ tạm khóa thẻ ghi nợ phi vật lý sau khi khách hàng đã hoàn tất chuyển đổi sang thẻ vật lý . Đây là biện pháp nhằm hạn chế các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình sử dụng thẻ, góp phần bảo vệ quyền lợi của khách hàng và nâng cao mức độ an toàn trong các giao dịch.

Đối với những khách hàng có nhu cầu sử dụng thẻ, KienlongBank cho biết có thể chủ động mở khóa ngay trên ứng dụng KienlongBank Plus. Việc mở khóa được thực hiện trực tuyến, nhanh chóng và hoàn toàn do khách hàng chủ động thao tác mà không cần đến quầy giao dịch.

Ngân hàng cũng khẳng định việc rà soát và cập nhật trạng thái thẻ lần này không làm thay đổi các quyền lợi, tiện ích cũng như trải nghiệm sử dụng dịch vụ thẻ của khách hàng. Các tính năng và dịch vụ liên quan vẫn được duy trì theo quy định hiện hành.

KienlongBank cho biết việc nâng cao các lớp bảo mật là một trong những giải pháp nhằm tăng cường an toàn cho khách hàng trong bối cảnh các hình thức gian lận tài chính ngày càng diễn biến phức tạp, đồng thời khuyến nghị khách hàng thường xuyên theo dõi trạng thái thẻ trên ứng dụng ngân hàng số để kịp thời xử lý khi có nhu cầu sử dụng.

Linh San

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