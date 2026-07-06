Ninh Bình triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 900 tỷ đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, ngày 4/7, Cơ quan quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Ninh Bình vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị có liên quan triệt phá đường dây “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trên không gian mạng với tổng số tiền các đối tượng giao dịch trên 900 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 6 đối tượng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện Nguyễn Văn Hào, sinh năm 1992 và Phạm Xuân Thủy, sinh năm 1989, cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên “cầm đầu” đường dây cá độ bóng đá trên.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Super Master “JQK52” chia cắt tạo thành nhiều tài khoản để giao cho các con bạc “dưới trướng” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Ninh Bình và nhiều địa bàn khác tham gia tổ chức đánh bạc.

Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan điều tra cho thấy, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch là trên 900 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tính riêng trong thời gian từ khi diễn ra giải Vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 đến nay, tổng số tiền giao dịch đánh bạc khoảng 350 tỷ đồng.

Hiện lực lượng công an tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an Hà Nội triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch hàng tỷ đồng

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Tối 4/7, Công an TP Hà Nội cũng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, vừa triệt phá thành công một ổ nhóm tội phạm có tổ chức, chuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn trên địa bàn.

Kết quả điều tra xác định, do không có việc làm, Nguyễn Tá Hợp (SN 1992, trú tại Trung Thanh - Hữu Từ, xã Đại Thanh, TP Hà Nội) đã liên hệ với một đối tượng trên mạng để lấy tài khoản cá độ cấp độ Agent trên trang web 365cacuoc.com. Sau đó, Hợp chia nhỏ thành các trang Member rồi giao lại cho các đối tượng khác để tham gia sát phạt với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

Qua đấu tranh chuyên án, Phòng CSHS đã tiến hành bắt giữ 06 đối tượng trong đường dây gồm: Nguyễn Tá Hợp (SN 1992, trú tại Trung Thanh - Hữu Từ, xã Đại Thanh, TP Hà Nội); Lưu Viết Khương (SN 1990, trú tại Xóm Cầu - Hữu Từ, xã Đại Thanh, TP Hà Nội); Hoàng Xuân Hiếu (SN 1991, trú tại Thôn 1 Vạn Phúc, xã Nam Phù, TP Hà Nội); Nguyễn Đức Ngọc (SN 1985, trú tại Hữu Trung, xã Đại Thanh, TP Hà Nội); Nguyễn Hữu Quyết (SN 1989, trú tại Đội 4 Tả Thanh Oai, xã Đại Thanh, TP Hà Nội) và Nguyễn Đức Thành (SN 1986, trú tại Số 56 ngách 29/78 Khương Hạ, phường Khương Đình, TP Hà Nội). Tất cả các đối tượng này đều làm lao động tự do và chưa có tiền án, tiền sự.

Hiện Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định tạm giữ hình sự với các đối tượng trên và tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.