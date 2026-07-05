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Công an cảnh báo quan trọng liên quan đến CCCD, tài khoản ngân hàng

| | Smart Money

Công an cảnh báo quan trọng liên quan đến CCCD, tài khoản ngân hàng

Công an Cà Mau khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác không để lộ lọt thông tin cá nhân (CCCD, số điện thoại, tài khoản ngân hàng) gây ra nhiều hệ lụy pháp lý không cần thiết.

Trong thời đại công nghệ số, việc bất cẩn để lộ thông tin cá nhân như căn cước công dân, số điện thoại hay tài khoản ngân hàng đang kéo theo hàng loạt hệ lụy pháp lý nghiêm trọng. Trước tình hình tội phạm mạng diễn biến ngày càng phức tạp, Công an Cà Mau vừa phát đi cảnh báo khẩn thiết, yêu cầu người dân nâng cao tối đa sự cảnh giác để bảo vệ tài sản của chính mình.

Hiện nay, các đối tượng lừa đảo hoạt động vô cùng tinh vi trên nhiều nền tảng mạng xã hội phổ biến như Zalo, Facebook hay Telegram. Chỉ từ những thông tin cá nhân bị rò rỉ, kẻ xấu có thể dễ dàng mạo danh bạn bè, đồng nghiệp, người thân hoặc thậm chí là cơ quan chức năng để gọi điện lừa gạt, chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Nghiêm trọng hơn, dữ liệu của bạn có thể bị sử dụng để đăng ký sim rác, mở tài khoản ngân hàng giả mạo, hoặc vay tiền online trót lọt, khiến nạn nhân bỗng dưng phải gánh những khoản nợ oan uổng.

Không dừng lại ở đó, hình ảnh và số điện thoại cá nhân còn trở thành công cụ để tội phạm thực hiện hành vi tống tiền hoặc phục vụ các mục đích phạm pháp quy mô lớn như khủng bố, lừa đảo, rửa tiền, hay thành lập công ty "ma" nhằm mua bán hoá đơn và trốn thuế. Khi vô tình bị vướng vào những đường dây này, người dân sẽ bị cơ quan điều tra triệu tập làm việc, gây mất rất nhiều thời gian, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín cá nhân và công việc. Nhẹ hơn, việc rò rỉ dữ liệu cũng khiến bạn liên tục phải nhận các cuộc gọi, tin nhắn rác quảng cáo, mang lại sự phiền toái không nhỏ cho cuộc sống hàng ngày.

Trước thực trạng đáng báo động trên, cơ quan Công an đặc biệt nhấn mạnh người dân cần áp dụng ngay các biện pháp phòng tránh để bảo mật dữ liệu cá nhân một cách chủ động. Điều quan trọng nhất là tuyệt đối không cho mượn, mua bán, đăng tải hay chia sẻ hình ảnh căn cước công dân, thông tin thẻ ngân hàng, số điện thoại và mã OTP cho người lạ hoặc trên các trang web kém an toàn. Người dùng mạng cũng cần hạn chế tối đa việc cung cấp thông tin cho các dịch vụ mua sắm trực tuyến thiếu uy tín.

Bên cạnh đó, việc thiết lập bảo mật cá nhân cũng đóng vai trò then chốt. Người dân không nên đặt mật khẩu điện thoại hay tài khoản ngân hàng bằng ngày tháng năm sinh của bản thân và người thân trong gia đình để tránh bị kẻ gian dễ dàng phỏng đoán. Đặc biệt, hãy luôn giữ tinh thần cảnh giác cao độ trước các cuộc gọi lạ tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Toà án hay nhân viên ngân hàng yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính, chuyển tiền hoặc đe dọa liên quan đến các vụ án.

Ngay khi phát hiện bản thân có dấu hiệu bị lộ lọt thông tin cá nhân hoặc nhận thấy những giao dịch, cuộc gọi bất thường, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất. Việc trình báo kịp thời sẽ giúp lực lượng chức năng nhanh chóng can thiệp, ngăn chặn hậu quả đáng tiếc và xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: Cổng TTĐT Công an tỉnh Cà Mau

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
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