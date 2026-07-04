Công an điều tra số tiền giao dịch 5 tỷ đồng: Bùi Vinh Quang SN 1983 cùng 4 người khác bị bắt

Ngày 3/7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm nhằm đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc, đặc biệt là cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026.

Theo đó, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, tập trung phát hiện, đấu tranh với các đối tượng lợi dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng thông qua trang web www.bong88ag.com. Đường dây này được tổ chức chặt chẽ, phân cấp thành nhiều tầng, hoạt động với quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành trên cả nước.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng đấu tranh, triệt xóa trong thời gian sớm nhất.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt ra quân tại các địa bàn thuộc tỉnh Lâm Đồng, tỉnh An Giang và TP Hồ Chí Minh.

Qua đó, lực lượng Công an đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn, bắt giữ 5 đối tượng gồm: Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1981) thường trú tại tỉnh An Giang; Bùi Vinh Quang (SN 1983), Đào Thành Trung (SN 1987) cùng thường trú tại phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng; Trần Trung Thắng (SN 1994) thường trú tại phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng và Lê Hoàn Vũ (SN 1984) thường trú tại TP Hồ Chí Minh.

Các đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa, Đào Thành Trung, Trần Trung Thắng và Bùi Vinh Quang (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Đối tượng Lê Hoàn Vũ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã mua tài khoản Master của 01 đối tượng (không rõ lai lịch) trên ứng dụng Telegram, sau đó phân nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới để bán cho người chơi đăng nhập tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá.

Bước đầu điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng giao dịch trong đường dây cá cược bóng đá qua mạng lên tới 5 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.