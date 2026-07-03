Công ty làm ăn thua lỗ, nữ nhân viên nghỉ việc rồi kiện ra tòa đòi gần 50 triệu

Việc doanh nghiệp chậm hoặc không hoàn tất thủ tục xác nhận, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động sau khi nghỉ việc không phải là tình huống hiếm gặp trong quan hệ lao động, đặc biệt tại các doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính. Một vụ việc như vậy vừa được Tòa án nhân dân khu vực 3 – tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử, xoay quanh khoản tiền bảo hiểm xã hội bị nợ đọng nhiều năm.

Theo bản án số 27/2026/LĐ-ST tuyên ngày 25/5/2026, nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Minh C (sinh năm 1974) có thời gian làm việc tại Công ty Cổ phần K với chức vụ quản lý tài chính.

Bà C có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp tại công ty này từ tháng 10/2019 đến tháng 12/2024.

Trong quá trình làm việc, bà đã đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định pháp luật và phía công ty đã trừ tiền bảo hiểm xã hội vào lương hằng tháng của bà. Bà C cho biết luôn tuân thủ nội quy, quy chế của công ty trong suốt thời gian lao động. Đến tháng 12/2024, bà nghỉ việc theo đúng quy định, tuy nhiên phía Công ty Cổ phần K không tiến hành thủ tục xác nhận, trả sổ bảo hiểm xã hội cho bà và hứa hẹn nhiều lần nhưng không thực hiện.

Từ đó, bà Nguyễn Thị Minh C khởi kiện, yêu cầu Tòa án buộc Công ty Cổ phần K thực hiện nghĩa vụ tham gia, đóng bảo hiểm xã hội cho bà trên sổ bảo hiểm xã hội, tính đến ngày 21/5/2026 là 49,4 triệu đồng, trong đó tiền lãi chậm đóng là 5,7 triệu đồng.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần K trình bày rằng do quá trình hoạt động kinh doanh thua lỗ, công ty hiện đang nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Phía công ty đề nghị Tòa án giải quyết theo hướng có lợi cho người lao động, để người lao động được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật. Công ty Cổ phần K không có yêu cầu phản tố và có đơn xin xét xử vắng mặt.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Hậu Nghĩa - người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án cho biết công ty đã gửi hồ sơ báo giảm cho bà Nguyễn Thị Minh C từ tháng 01/2025 đến tháng 06/2025, song đến thời điểm xét xử, bảo hiểm xã hội vẫn chưa giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội một lần và bảo hiểm thất nghiệp cho bà do công ty chưa hoàn tất nghĩa vụ đóng. Cơ quan này cũng có đơn xin vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng.

Hội đồng xét xử nhận định, bà C đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần K từ tháng 01/2025 nhưng đến nay công ty vẫn chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ để bà được xác nhận, trả sổ quá trình đóng bảo hiểm xã hội, tình tiết này cũng đã được người đại diện theo pháp luật của công ty thừa nhận tại bản tự khai.

Tòa án xác định Công ty Cổ phần K đã vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 17 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Hội đồng xét xử sơ thẩm đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Minh C. Theo đó, Công ty Cổ phần K có trách nhiệm tham gia, đóng bảo hiểm xã hội cho bà theo sổ bảo hiểm xã hội tính đến ngày 21/5/2026 là 49,4 triệu đồng, trong đó tiền lãi chậm đóng là 5,7 triệu đồng. Kể từ ngày 22/5/2026 cho đến khi thi hành án xong, Công ty Cổ phần K còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất do Luật Bảo hiểm xã hội quy định.