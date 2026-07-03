Công an xác minh các giao dịch chuyển khoản từ 7 triệu đến 86 triệu đồng của nhiều người dân

Cụ thể, vào ngày 30/6 vừa qua , Công an xã Hòa Thắng cho biết trước đó đã tiếp nhận thông tin từ chị Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 1985) trú tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng về việc tài khoản ngân hàng cá nhân của chị bất ngờ nhận được số tiền 7 triệu đồng từ một người không quen biết.

Qua kiểm tra thông tin giao dịch, nhận thấy đây có thể là trường hợp chuyển khoản nhầm, chị Dung đã chủ động liên hệ Công an xã Hòa Thắng để trình báo sự việc và phối hợp xác minh người thực hiện giao dịch.

Với mong muốn số tiền được trao trả đúng chủ sở hữu, chị Dung đã tích cực hỗ trợ lực lượng Công an trong quá trình xác minh thông tin.

Sau khi tiến hành xác minh, Công an xã Hòa Thắng xác định người thực hiện giao dịch chuyển khoản nhầm là anh Đào Thanh Sơn (SN 1977) trú tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau đó, chị Nguyễn Thị Thùy Dung đã phối hợp với Công an xã Hòa Thắng hoàn trả toàn bộ số tiền nêu trên cho anh Sơn.

Nhận lại số tiền của mình, anh Đào Thanh Sơn bày tỏ sự vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Nguyễn Thị Thùy Dung cùng lực lượng Công an xã Hòa Thắng đã hỗ trợ xác minh, giải quyết vụ việc nhanh chóng, kịp thời.

Trước đó một ngày , Công an xã Bảo Lâm 1 cho biết đã tiếp nhận trình báo của chị Bùi Thiên Nghiêm, trú tại Thôn 7, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng về việc tài khoản ngân hàng của chị bất ngờ nhận được số tiền 86 triệu đồng từ một giao dịch chuyển khoản không rõ người gửi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bảo Lâm 1 đã nhanh chóng xác minh, thu thập các thông tin liên quan. Qua xác minh, Công an xã xác định chủ sở hữu số tiền trên là chị H’ Đê La Niê KDăm, sinh năm 1999, trú tại Buôn M’rưm, xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, do chuyển khoản nhầm vào ngày 26/6.

Gia đình chị H’ Đê La Niê KDăm cho biết đây là số tiền lớn, được tích góp từ lâu. Sau khi phát hiện chuyển khoản nhầm, gia đình rất hoang mang, lo lắng nhưng không biết liên hệ với người nhận bằng cách nào.

Đến sáng ngày 27/6, khi nhận được cuộc gọi từ trực ban Công an xã Bảo Lâm 1 thông báo, hướng dẫn thủ tục nhận lại tài sản, gia đình rất vui mừng và tức tốc từ Đắk Lắk đến trụ sở Công an xã Bảo Lâm 1.

Nhờ sự vào cuộc kịp thời, trách nhiệm của Công an xã Bảo Lâm 1, toàn bộ số tiền chuyển khoản nhầm đã được trao trả cho chủ sở hữu hợp pháp. Nhận lại tài sản, chị H’ Đê La Niê KDăm xúc động, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã tận tâm hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Cũng trong ngày 29/6 , Công an xã Cư Jút cho biết, đơn vị cũng vừa kịp thời hỗ trợ một người dân nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Phương, 18 tuổi, trú tại xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được một khoản tiền do người khác chuyển nhầm. Nhận thấy đây không phải là tài sản thuộc quyền sở hữu của mình, chị Phương đã chủ động đến Công an xã Cư Jút trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh chủ tài khoản chuyển tiền.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cư Jút đã nhanh chóng xác minh, liên hệ và mời chị N.T.H, là người thực hiện giao dịch chuyển khoản nhầm, đến làm việc để đối chiếu, làm rõ sự việc.

Tại buổi làm việc, chị Nguyễn Thị Phương đã tự nguyện hoàn trả đầy đủ số tiền nhận nhầm cho người chuyển. Nhận lại tài sản, chị N.T.H bày tỏ sự xúc động, cảm kích trước nghĩa cử trung thực của chị Phương cũng như tinh thần trách nhiệm, tận tâm hỗ trợ Nhân dân của lực lượng Công an xã.

Qua các vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển tiền cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp phát hiện tiền được chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân, người dân cần chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy định, tránh phát sinh các hệ lụy pháp lý không đáng có.