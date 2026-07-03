Vì sao nhiều người vướng nợ xấu thẻ tín dụng?

Thẻ tín dụng vốn là một công cụ tài chính tiện lợi mua trước trả sau, tích điểm hoàn tiền, không cần mang theo tiền mặt. Thế nhưng, không ít chủ thẻ đang biến nó thành "bẫy nợ" mà không hề hay biết.

Không hiểu rõ cách tính lãi suất

Đây là nguyên nhân gốc rễ của hầu hết các trường hợp nợ xấu thẻ tín dụng. Nhiều người mở thẻ mà chưa thực sự hiểu lãi suất thẻ tín dụng tại Việt Nam hiện dao động từ 20 đến 35%/năm, thậm chí là hơn 40%/năm, cao hơn nhiều so với vay mua nhà hay vay tiêu dùng thông thường.

Sai lầm phổ biến nhất là chỉ trả số tiền tối thiểu mỗi tháng (thường 5–10% dư nợ). Nghe có vẻ hợp lý, nhưng phần còn lại sẽ bị tính lãi ngay lập tức. Chỉ sau vài tháng, khoản nợ ban đầu có thể phình to đáng kể mà người dùng không kịp nhận ra.

Tâm lý "tiêu không đau" khi quẹt thẻ

Quẹt thẻ bao giờ cũng tạo cảm giác "nhẹ tay" hơn rút tiền mặt. Điều này không phải cảm giác đơn thuần, mà là tâm lý đã được nhiều nghiên cứu hành vi tài chính chứng minh. Khi không phải "đưa tiền ra tay", não bộ không xử lý đó là một sự mất mát, dẫn đến chi tiêu nhiều hơn mức thực sự cần.

Cạm bẫy thường thấy là suy nghĩ "còn hạn mức là còn tiền". Hạn mức tín dụng là tiền ngân hàng cho chủ thẻ vay, không phải tiền của chính họ. Chi tiêu đến gần hết hạn mức mà không có kế hoạch hoàn trả là con đường ngắn nhất dẫn đến nợ xấu.

Không theo dõi chi tiêu, bỏ qua sao kê

Mua sắm online, đặt đồ ăn, đăng ký các dịch vụ streaming, trả phí ứng dụng... Mỗi khoản nhỏ một chút, nhưng cộng dồn lại đến cuối tháng có thể là một con số bất ngờ. Nhiều chủ thẻ chỉ "giật mình" khi nhận sao kê, lúc đó đã trễ để phản ứng kịp.

Đặc biệt nguy hiểm là các khoản phí định kỳ tự động gia hạn. Chủ thẻ đăng ký thử nghiệm miễn phí một dịch vụ, quên hủy, và thẻ bị trừ tiền âm thầm mỗi tháng trong suốt cả năm mà không hay biết.

Chi tiêu vượt quá thu nhập thực tế

Thẻ tín dụng tạo ra ảo giác về khả năng tài chính. Khi hạn mức thẻ cao hơn thu nhập hàng tháng, người dùng dễ rơi vào vòng xoáy, chi nhiều hơn kiếm được, tháng sau lại phải trả nợ tháng trước, rồi lại thiếu tiền để chi tiêu tháng này... Cứ thế, nợ tích lũy dần mà không có lối thoát rõ ràng.

Các chuyên gia tài chính thường nhắc đi nhắc lại một nguyên tắc chỉ dùng thẻ tín dụng để chi tiêu những khoản mà chủ thẻ đã có sẵn tiền trong tài khoản để trả.

Biến cố tài chính bất ngờ mà không có quỹ dự phòng

Đây là nguyên nhân đáng thông cảm nhất nhưng cũng thường gặp nhất. Mất việc làm đột ngột, ốm đau phải nhập viện, xe hỏng, nhà dột... Những sự cố bất ngờ này có thể xảy ra với bất kỳ ai, và khi không có quỹ dự phòng, người ta thường chọn cách dùng thẻ tín dụng để "xử lý tạm".

Vấn đề là "tạm" thường kéo dài. Thu nhập chưa phục hồi, nhưng ngày đến hạn thẻ thì không chờ. Khoản nợ bắt đầu trễ hạn, lãi phạt cộng dồn, và vòng xoáy nợ xấu bắt đầu từ đó.

Nợ xấu thẻ tín dụng hiếm khi đến từ một quyết định sai duy nhất, nó thường là kết quả của những thói quen nhỏ tích lũy dần. Hiểu rõ những cạm bẫy này là bước đầu tiên để chủ thẻ tránh được chúng. Dùng thẻ tín dụng thông minh, và để đồng tiền làm việc cho người dùng chứ không phải ngược lại.