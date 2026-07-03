Công an điều tra giao dịch chuyển khoản từ 100 triệu đồng đến 477 triệu đồng của nhiều người dân

Ngày 24/6 vừa qua, Công an xã Hàm Thuận Nam nhận được thư cảm ơn của bà Phạm Thị Ăng, sinh năm 1983, trú tại xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tận tình hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Công an xã trong việc giúp bà nhận lại số tiền 112,8 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Theo nội dung vụ việc, ngày 4/5, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng, bà Phạm Thị Ăng đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 112,8 triệu đồng vào một tài khoản khác. Sau khi phát hiện sự việc, bà nhiều lần tìm cách liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền nhưng không thành công.

Ngày 12/6, bà Ăng đã đến Công an xã Hàm Thuận Nam trình báo và đề nghị hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an xã Hàm Thuận Nam đã chỉ đạo cán bộ nhanh chóng xác minh vụ việc, đồng thời phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan làm rõ thông tin chủ tài khoản nhận tiền.

Với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Công an đã tích cực xác minh, vận động, hướng dẫn các bên liên quan phối hợp giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Đến ngày 22/6, bà Phạm Thị Ăng đã nhận lại toàn bộ số tiền chuyển khoản nhầm.

Cũng tại Lâm Đồng, ngày 9/6 , Công an xã Nhân Cơ đã vừa kịp thời xác minh, hỗ trợ trao trả số tiền 477 triệu đồng do người dân chuyển khoản nhầm.

Trước đó, chị B.T.K.Nghĩa (SN 1982) thường trú tại thôn 21, xã Nhân Cơ phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được số tiền 477 triệu đồng từ một tài khoản ngân hàng lạ.

Nhận thấy đây có thể là giao dịch chuyển khoản nhầm, chị Nghĩa đã chủ động đến Công an xã trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại cho người chuyển tiền.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nhân Cơ đã nhanh chóng tiến hành xác minh, phối hợp với ngân hàng và xác định người chuyển nhầm số tiền trên là anh Trần Văn Khoa (SN 1995) thường trú tại xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Công an xã đã liên hệ, mời anh Khoa đến trụ sở để làm việc và thực hiện các thủ tục nhận lại tài sản theo quy định.

Sau khi đối chiếu, xác minh đầy đủ thông tin liên quan, Công an xã Nhân Cơ đã chứng kiến việc chị Nghĩa tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền 477 triệu đồng cho anh Khoa.

Nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm, anh Khoa bày tỏ sự vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Nghĩa cùng lực lượng Công an xã đã kịp thời hỗ trợ, giúp anh nhận lại tài sản.

Cũng vào đầu tháng 6 , chị Phạm Nguyễn Thị Mỹ Hiền (SN 1987) thường trú tại tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Lâm Đồng trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản ngân hàng qua điện thoại đã sơ suất, thực hiện thao tác chuyển nhầm số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản của ông T.V.V (SN 1977) thường trú tại phường Hàng Gòn, thành phố Đồng Nai.

Sau khi phát hiện sự việc trên, chị Hiền vô cùng lo lắng và đã nhanh chóng liên hệ với ngân hàng cũng như Công an xã Hàm Kiệm để trình báo sự việc, đề nghị hỗ trợ xác minh thông tin người nhận tiền nhằm tìm hướng giải quyết.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của lực lượng Công an xã Hàm Kiệm, đặc biệt là cá nhân Đại úy Nguyễn Trí Thức, số tiền 100 triệu đồng chuyển khoản nhầm đã được hỗ trợ giải quyết, giúp chị Hiền nhận lại đầy đủ tài sản của mình, tránh được những thiệt hại không đáng có.