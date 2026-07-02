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Công an điều tra các giao dịch ngân hàng tới hơn 100 tỷ đồng: Một người đàn ông bị mời lên làm việc

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Chỉ trong năm 2025, tài khoản của ông N.C.B đã thực hiện các giao dịch tổng giá trị trên 100 tỷ đồng.

Ngày 1/7, Công an TP Cần Thơ cho biết, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế phát hiện ông N.C.B, địa chỉ: xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ có dấu hiệu thực hiện các giao dịch đáng ngờ liên quan tài khoản ngân hàng.

Làm việc tại cơ quan Công an, ông N.C.B khai báo do cần tiền tiêu xài cá nhân và thiếu hiểu biết nên bị một đối tượng lôi kéo mở tài khoản ngân hàng và bán lại với giá 1.000.000 đồng. Chỉ trong năm 2025, tài khoản của ông N.C.B đã thực hiện các giao dịch tổng giá trị trên 100 tỷ đồng. Hiện nay, vụ việc đang tiếp tục xác minh, làm rõ.

Công an điều tra các giao dịch ngân hàng tới hơn 100 tỷ đồng: Một người đàn ông bị mời lên làm việc- Ảnh 1.

Ông N.C.B tại Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Cần Thơ. Ảnh: CA Cần Thơ

Hành vi cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025); hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đến 500 triệu đồng hoặc xử lý hình sự đến 07 năm tù tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. 

Bên cạnh đó, tài khoản ngân hàng có thể bị phong tỏa, số tiền liên quan bị tịch thu, và người bán tài khoản sẽ bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng. Không chỉ đối mặt với án hình sự và thiệt hại tài chính, người bán, cho thuê, cho mượn tài khoản còn bị ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân và gia đình.

Để chủ động phòng ngừa, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân: Tuyệt đối không cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP cho người khác; không mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ để hưởng phí dưới bất kỳ hình thức nào. 

Bên cạnh đó, cần cảnh giác trước các lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, “kiếm tiền online nhanh chóng” trên mạng xã hội; thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân.

Khi phát hiện các hành vi nghi vấn liên quan đến việc thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý; đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè cùng nhận diện phương thức thủ đoạn và nâng cao cảnh giác không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
giao dịch

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