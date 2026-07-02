Mỗi ngày thế giới có thêm khoảng 2.600 triệu phú USD

Mỹ dẫn đầu làn sóng triệu phú mới trên toàn cầu

Theo báo cáo Tài sản Toàn cầu 2026 do Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ vừa công bố, Mỹ dẫn đầu thế giới về số triệu phú mới, với hơn 440.000 người gia nhập nhóm này trong năm qua, chiếm gần một nửa tổng số triệu phú mới toàn cầu.

Xếp sau là Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Anh và Pháp. Tính riêng, mỗi quốc gia này hiện đều có hơn 2 triệu triệu phú USD.

Xu hướng này cho thấy ngày càng nhiều người gia nhập tầng lớp giàu có, đồng thời tài sản toàn cầu tiếp tục mở rộng sau nhiều năm tăng trưởng.

UBS cho biết tổng tài sản cá nhân toàn cầu trong năm 2025 tăng 10,8% tính theo đồng USD, cao hơn nhiều so với mức tăng 4,6% của năm 2024 và 4,2% của năm 2023. Ngân hàng nhận định xu hướng này cho thấy ngày càng nhiều người gia nhập tầng lớp giàu có, đồng thời tài sản toàn cầu tiếp tục mở rộng sau nhiều năm tăng trưởng.

Xét theo khu vực, châu Âu, Trung Đông và châu Phi ghi nhận mức tăng tài sản mạnh nhất, đạt 17,5%, một phần nhờ đồng USD suy yếu. Tiếp đến là khu vực châu Mỹ với mức tăng 8,5%, trong khi khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng 5,9%.

Dù vậy, hơn một nửa tổng tài sản cá nhân trên thế giới vẫn tập trung tại Mỹ và Trung Quốc. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay, Hàn Quốc là nền kinh tế có tốc độ tăng tài sản thực bình quân đầu người cao nhất trong số 56 thị trường được khảo sát, với mức tăng trên 50%.

Chỉ 1,5% dân số thế giới là triệu phú USD

Theo báo cáo, 42% dân số thế giới hiện sở hữu tài sản ròng dưới 10.000 USD, trong khi 41% có tài sản từ 10.000-100.000 USD. Khoảng 15,3% dân số có tài sản từ 100.000 USD đến dưới 1 triệu USD, còn nhóm triệu phú USD chỉ chiếm 1,5% dân số toàn cầu.

UBS lưu ý việc trở thành triệu phú không đồng nghĩa với việc sở hữu 1 triệu USD tiền mặt. Đối với phần lớn cá nhân, tài sản lớn nhất là bất động sản nhà ở, do đó sự gia tăng giá trị bất động sản là một trong những yếu tố quan trọng đưa nhiều người gia nhập nhóm triệu phú.

Báo cáo cũng cho thấy số tỷ phú trên thế giới tiếp tục tăng. Tính đến tháng 4/2026, UBS ghi nhận 3.302 tỷ phú tại 47 thị trường được khảo sát, tăng 383 người (tương đương 13,1%) so với báo cáo trước. Mỹ có hơn 1.000 tỷ phú, nhiều nhất thế giới, tiếp theo là Trung Quốc với 562 người và Ấn Độ với 211 người. Trong số này, có 19 người sở hữu khối tài sản trên 100 tỷ USD, trong đó 15 người là công dân Mỹ.