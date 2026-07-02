Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỗi ngày thế giới có thêm khoảng 2.600 triệu phú USD

| | Smart Money

Gần 1 triệu người đã gia nhập nhóm triệu phú USD trong năm ngoái, tức mỗi ngày có thêm khoảng 2.600 người. Đây là mức tăng cao nhất từng được ghi nhận.

Mỹ dẫn đầu làn sóng triệu phú mới trên toàn cầu

Theo báo cáo Tài sản Toàn cầu 2026 do Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ vừa công bố, Mỹ dẫn đầu thế giới về số triệu phú mới, với hơn 440.000 người gia nhập nhóm này trong năm qua, chiếm gần một nửa tổng số triệu phú mới toàn cầu.

Xếp sau là Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Anh và Pháp. Tính riêng, mỗi quốc gia này hiện đều có hơn 2 triệu triệu phú USD.

Xu hướng này cho thấy ngày càng nhiều người gia nhập tầng lớp giàu có, đồng thời tài sản toàn cầu tiếp tục mở rộng sau nhiều năm tăng trưởng.

UBS cho biết tổng tài sản cá nhân toàn cầu trong năm 2025 tăng 10,8% tính theo đồng USD, cao hơn nhiều so với mức tăng 4,6% của năm 2024 và 4,2% của năm 2023. Ngân hàng nhận định xu hướng này cho thấy ngày càng nhiều người gia nhập tầng lớp giàu có, đồng thời tài sản toàn cầu tiếp tục mở rộng sau nhiều năm tăng trưởng.

Xét theo khu vực, châu Âu, Trung Đông và châu Phi ghi nhận mức tăng tài sản mạnh nhất, đạt 17,5%, một phần nhờ đồng USD suy yếu. Tiếp đến là khu vực châu Mỹ với mức tăng 8,5%, trong khi khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng 5,9%.

Dù vậy, hơn một nửa tổng tài sản cá nhân trên thế giới vẫn tập trung tại Mỹ và Trung Quốc. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay, Hàn Quốc là nền kinh tế có tốc độ tăng tài sản thực bình quân đầu người cao nhất trong số 56 thị trường được khảo sát, với mức tăng trên 50%.

Chỉ 1,5% dân số thế giới là triệu phú USD

Theo báo cáo, 42% dân số thế giới hiện sở hữu tài sản ròng dưới 10.000 USD, trong khi 41% có tài sản từ 10.000-100.000 USD. Khoảng 15,3% dân số có tài sản từ 100.000 USD đến dưới 1 triệu USD, còn nhóm triệu phú USD chỉ chiếm 1,5% dân số toàn cầu.

UBS lưu ý việc trở thành triệu phú không đồng nghĩa với việc sở hữu 1 triệu USD tiền mặt. Đối với phần lớn cá nhân, tài sản lớn nhất là bất động sản nhà ở, do đó sự gia tăng giá trị bất động sản là một trong những yếu tố quan trọng đưa nhiều người gia nhập nhóm triệu phú.

Báo cáo cũng cho thấy số tỷ phú trên thế giới tiếp tục tăng. Tính đến tháng 4/2026, UBS ghi nhận 3.302 tỷ phú tại 47 thị trường được khảo sát, tăng 383 người (tương đương 13,1%) so với báo cáo trước. Mỹ có hơn 1.000 tỷ phú, nhiều nhất thế giới, tiếp theo là Trung Quốc với 562 người và Ấn Độ với 211 người. Trong số này, có 19 người sở hữu khối tài sản trên 100 tỷ USD, trong đó 15 người là công dân Mỹ.

Theo Minh Trang

vtv.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quy định mới nhất về miễn thuế khi chuyển khoản ngân hàng chính thức áp dụng từ 1/7

Quy định mới nhất về miễn thuế khi chuyển khoản ngân hàng chính thức áp dụng từ 1/7 Nổi bật

Từ 15/8, vay ngân hàng 400 triệu không phải chứng minh tài chính

Từ 15/8, vay ngân hàng 400 triệu không phải chứng minh tài chính Nổi bật

Tiếp tục bàn giao 30 đối tượng lừa đảo công nghệ cao cho Công an Trung Quốc

Tiếp tục bàn giao 30 đối tượng lừa đảo công nghệ cao cho Công an Trung Quốc

08:00 , 02/07/2026
Từ 1-7: Doanh nghiệp chuyển khoản từ 10 triệu đồng phải xác thực khuôn mặt người đại diện pháp luật

Từ 1-7: Doanh nghiệp chuyển khoản từ 10 triệu đồng phải xác thực khuôn mặt người đại diện pháp luật

07:25 , 02/07/2026
Nam bác sĩ trong vụ ly hôn nghìn tỷ ở TPHCM bị bắt để điều tra về hai tội danh

Nam bác sĩ trong vụ ly hôn nghìn tỷ ở TPHCM bị bắt để điều tra về hai tội danh

07:15 , 02/07/2026
Sự thay đổi đáng chú ý của giới siêu giàu trong "cuộc đại chuyển giao tài sản"

Sự thay đổi đáng chú ý của giới siêu giàu trong "cuộc đại chuyển giao tài sản"

19:26 , 01/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên