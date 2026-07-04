Công an cảnh báo khẩn đến hộ kinh doanh sử dụng loa chuyển khoản kết nối Wi-fi

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Các cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng loa thông báo chuyển khoản để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn này nhắm vào các hộ kinh doanh sử dụng thiết bị loa thông báo giao dịch, khiến chủ cửa hàng hiểu nhầm đã nhận được tiền và giao hàng, trong khi thực tế tài khoản ngân hàng chưa ghi nhận giao dịch.

Theo cảnh báo, thời gian gần đây, các đối tượng xấu đã lợi dụng những sơ hở trong quá trình sử dụng loa thông báo chuyển khoản để thực hiện hành vi lừa đảo. Cụ thể, chúng nhắm đến các thiết bị loa kết nối Wi-Fi hoặc Bluetooth dùng chung với khách hàng, hoặc các thiết bị vẫn sử dụng mật khẩu mặc định.

Sau khi truy cập trái phép vào thiết bị, đối tượng có thể phát các thông báo giả như "Đã nhận tiền", "Thanh toán thành công"... nhằm đánh lừa chủ cửa hàng tin rằng giao dịch đã hoàn tất. Lợi dụng sự chủ quan, các đối tượng nhận hàng hoặc rời đi mà thực tế tài khoản của người bán chưa hề nhận được tiền.

Theo cơ quan chức năng, đây là một dạng tấn công truy cập trái phép vào thiết bị IoT (Internet of Things). Các loa thông báo chuyển khoản thường có cấu hình bảo mật chưa cao và có thể bị khai thác nếu người dùng không thiết lập các biện pháp bảo vệ phù hợp.

Đối tượng có thể sử dụng nhiều phương thức như dò quét mạng nội bộ, khai thác mật khẩu mặc định hoặc lợi dụng kết nối Bluetooth không được kiểm soát để chiếm quyền điều khiển thiết bị. Vụ việc cho thấy các thiết bị ngoại vi, nếu không được bảo mật đúng cách, có thể trở thành điểm xâm nhập trong hệ thống thanh toán.

Trước nguy cơ này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các hộ kinh doanh không nên coi âm thanh phát ra từ loa là căn cứ duy nhất để xác nhận giao dịch thành công. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, các thông báo âm thanh quen thuộc cũng có thể bị giả mạo một cách tinh vi.

Các đối tượng không nhất thiết phải chiếm đoạt tiền trong tài khoản mà chỉ cần tạo ra niềm tin sai lệch rằng việc thanh toán đã hoàn tất. Vì vậy, mỗi giao dịch cần được kiểm tra và xác nhận cẩn trọng, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị.

Đối với các hộ kinh doanh, cơ quan chức năng khuyến nghị cần kiểm tra trực tiếp số dư hoặc lịch sử giao dịch trên ứng dụng ngân hàng trước khi giao hàng, không chỉ dựa vào thông báo từ loa.

Bên cạnh đó, người dùng nên thay đổi ngay mật khẩu mặc định của loa và bộ phát Wi-Fi, sử dụng mật khẩu có độ bảo mật cao và không chia sẻ cho những người không liên quan. Đồng thời, hạn chế để khách hàng kết nối vào cùng mạng Wi-Fi với các thiết bị thanh toán, thường xuyên cập nhật phần mềm và firmware theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, chỉ một phút thiếu cảnh giác cũng có thể dẫn đến thiệt hại về tài sản. Các chủ cửa hàng cần chủ động tăng cường bảo mật cho hệ thống thanh toán và chia sẻ thông tin cảnh báo để góp phần nâng cao nhận thức, phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo tương tự.

Theo Công an tỉnh Cà Mau﻿