Mr Pips chi hàng trăm tỷ đồng tiền lừa đảo mua bất động sản, vàng

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips , SN 1994, ở TP.HCM) và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này, Phó Đức Nam bị xác định đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng thông qua các sàn giao dịch Forex.

Bị can Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Cùng bị cáo buộc hai tội danh trên có bị can Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter (SN 1990, ở Hưng Yên). Vợ Ngọ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, có 185 người khác bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền hoặc Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bị can Phó Đức Nam

Theo cơ quan điều tra, để hợp pháp hóa nguồn tiền do phạm tội mà có, Nam đã nói bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với Phó Đức Thắng (bố đẻ của Nam), tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp.

Thắng sau đó mượn căn cước công dân của anh Nguyễn Bích Ngọc để Tâm làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Ngoài ra, Nam còn nhờ bạn là Dương Quang Trung đứng tên thành lập Công ty cổ phần Tech Invest.

Từ hai pháp nhân này, Nam bị cáo buộc chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy phối hợp cùng Nguyễn Thanh Tâm dùng danh nghĩa công ty, hoặc trực tiếp nhờ người thân, bạn bè đứng tên, mua bán tổng cộng 32 bất động sản tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Ninh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai…Tổng số tiền dùng để mua các bất động sản này được xác định là hơn 373,8 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, tháng 12/2021 và tháng 3/2022, Nam mua hai căn hộ tại The Grand Hà Nội, tầng 6, tháp Crown, địa chỉ 22-24 Hàng Bài và 25-27 Hai Bà Trưng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội từ Công ty cổ phần Thời Đại mới T&T. Một căn được nhờ Phó Đức Tú đứng tên, căn còn lại do Nam trực tiếp ký hợp đồng.

Loạt sổ đỏ bị thu giữ trong vụ Mr Pips.

Nam đã trả hơn 47,4 tỷ đồng cho chủ đầu tư, đồng thời nhờ bố mẹ là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu vay hơn 214,1 tỷ đồng tại Techcombank để thanh toán. Sau đó, Nam chỉ đạo chuyển tiền qua các tài khoản đứng tên Thắng nhưng do Nam sử dụng để trả nợ ngân hàng.

Tháng 3/2024, Nam chỉ đạo bán lại 2 căn hộ này cho vợ chồng ông Nguyễn Tiến Phương và bà Lê Thị Thiên Hương với giá hơn 261,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, riêng thương vụ này, Nam đã sử dụng hơn 146,8 tỷ đồng tiền do phạm tội mà có, cùng sự giúp sức của Thắng, Liễu để mua rồi bán lại tài sản.

Sau khi biết Nam bị khởi tố, bắt giữ, Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu bị cáo buộc đã rút tiền từ nhiều tài khoản ngân hàng, mua vàng, USD rồi gửi cho người thân nhằm tránh bị phát hiện, thu giữ.

Trong đó, Thắng rút tổng cộng 85 tỷ đồng từ 3 tài khoản, sau đó gửi cho người thân, đồng nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Liễu rút 60 tỷ đồng rồi mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Toàn bộ số tiền, vàng nêu trên đã bị cơ quan điều tra khám xét, phong tỏa, tạm giữ theo quy định.

Ngoài ra, Nam cũng sử dụng danh nghĩa Công ty South Wealth mua nhiều bất động sản tại TP.HCM với tổng số tiền hơn 54,1 tỷ đồng.

Những giao dịch mua bán tài sản khác có cùng phương thức: Dùng tiền do Nam cung cấp, nhờ người thân, bạn gái, bạn bè hoặc nhân viên đứng tên; hoặc sử dụng South Wealth, Tech Invest làm pháp nhân mua bán.

Ngoài bất động sản, cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam còn sử dụng hơn 141 tỷ đồng tiền do phạm tội mà có để mua, tích trữ vàng, trong đó có 78 miếng vàng nguyên khối loại 1kg/miếng.

Nam còn bị cáo buộc mua số lượng lớn vàng miếng SJC và vàng chỉ, gồm 214 miếng vàng SJC loại 1 lượng, 13 miếng vàng SJC loại 2 chỉ, 6 miếng vàng SJC loại 1 chỉ, 1 miếng vàng SJC loại 5 chỉ, cùng nhiều miếng vàng 1 chỉ dạng thần tài, 12 con giáp, “chuột vàng may mắn”.

Không chỉ mua vàng, Nam còn sử dụng hơn 41,2 tỷ đồng để mua hơn 1,7 triệu USD, trong đó Nguyễn Thanh Tâm trực tiếp mua 1 triệu USD; đồng thời dùng hơn 1 tỷ đồng để mua 67.744 đô la Singapore. Theo kết luận điều tra, việc mua vàng, ngoại tệ nhằm mục đích đầu tư, tích trữ, giữ giá trị tài sản và che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.

Với Lê Khắc Ngọ, cơ quan điều tra xác định bị can này cũng sử dụng tiền chiếm đoạt để mua vàng và bất động sản. Ngọ mua 4 bất động sản với tổng giá trị hơn 7,1 tỷ đồng, gồm 3 căn hộ tại Goldmark City, Hà Nội và một thửa đất tại Đà Nẵng.