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Công an xác minh các giao dịch chuyển khoản từ 6 triệu đến 103 triệu đồng của người dân

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Thời gian gần đây, lực lượng công an tại tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận trình báo và giúp người dân xác minh một số trường hợp chuyển khoản nhầm.

Ngày 3/7 vừa qua, Công an xã Phú Hòa 1 đã nhanh chóng xác minh, hỗ trợ trả lại số tiền 6 triệu đồng chuyển khoản nhầm cho một công dân ở tỉnh Nghệ An.

Theo đó, chị Hồ Thị Bích Thảo (sinh năm 1997, trú thôn Phong Niên, xã Phú Hòa 1) đến Công an xã Phú Hòa 1 trình báo về việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 6 triệu đồng từ một người không quen biết. Nghi ngờ đây là giao dịch chuyển khoản nhầm, chị Thảo đã chủ động trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý.

Sau quá trình xác minh, chị Hồ Thị Bích Thảo đã hoàn trả đầy đủ số tiền 6 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Son. Việc làm của chị Thảo thể hiện tinh thần trung thực, ý thức chấp hành pháp luật; đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở trong việc kịp thời tiếp nhận, xác minh, giải quyết các vụ việc liên quan đến tài sản của công dân.

Trước đó, vào đầu tháng 4, Công an xã Cư M’gar, đã phối hợp với Công an xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi vận động một công dân trên địa bàn tự nguyện trả lại số tiền nhận được do người khác chuyển khoản nhầm.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (sinh năm 2005, trú tại thôn 8, xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng. Do sơ suất trong quá trình thao tác, chị đã nhập sai số tài khoản và chuyển nhầm hơn 103 triệu đồng vào tài khoản của một người không quen biết. Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Thủy đã đến Công an xã Cư M’gar trình báo, đề nghị hỗ trợ giải quyết.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Cư M’gar đã nhanh chóng tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản nhận tiền là chị Nguyễn Thị Kim Liên (trú tại xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi).

Công an xã Cư M’gar đã chủ động liên hệ với Công an xã Đăk Tô để phối hợp làm việc với chị Liên, đồng thời tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật liên quan đến việc nhận và hoàn trả tiền chuyển nhầm, cũng như quyền và nghĩa vụ của công dân trong trường hợp này. Sau khi được giải thích, chị Liên đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận nhầm.

Việc trao trả số tiền được thực hiện dưới sự chứng kiến, xác nhận của lực lượng Công an hai địa phương, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật. Sau khi nhận lại tài sản, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với tinh thần trách nhiệm, sự nhanh chóng và tận tâm của lực lượng Công an trong việc hỗ trợ người dân.

Qua các vụ việc trên, Công an khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp chuyển khoản nhầm hoặc nhận được tiền không rõ nguồn gốc, cần kịp thời liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

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