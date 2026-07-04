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Hàng triệu người vay bị nợ quá hạn sẽ trả nợ theo thứ tự ra sao?

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Quy định này có tại hông tư số 29/2026/TT-NHNN, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 29/2026/TT-NHNN, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2026.

Tại Điều 4, Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 18 Thông tư 39/2016/TT-NHNN về thứ tự thu nợ , quy định: tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về thứ tự thu nợ gốc, lãi tiền vay; riêng đối với khoản nợ vay bị quá hạn trả nợ, tổ chức tín dụng thực hiện theo thứ tự nợ gốc thu trước, nợ lãi tiền vay thu sau. Đây là nội dung đã được quy định từ Thông tư 06/2023/TT-NHNN và tiếp tục được giữ nguyên trong lần sửa đổi này.

Cùng với đó, Thông tư 29/2026/TT-NHNN bãi bỏ Điều 32c và Điều 32h của Thông tư 39/2016/TT-NHNN — hai điều khoản từng được Thông tư 06/2023/TT-NHNN bổ sung, quy định chi tiết thứ tự thu nợ đối với trường hợp khoản vay chỉ quá hạn một hoặc một số kỳ hạn trả nợ.

Đối với các thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng đã ký kết trước ngày 15/8/2026, tổ chức tín dụng và khách hàng tiếp tục thực hiện theo nội dung đã ký kết, phù hợp với quy định pháp luật tại thời điểm ký kết. Trường hợp có sửa đổi, bổ sung hợp đồng sau ngày Thông tư có hiệu lực, nội dung điều chỉnh phải tuân thủ quy định tại Thông tư 29/2026/TT-NHNN.

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