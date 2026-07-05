Ngân hàng khuyến cáo không sử dụng tài khoản để nhận và chuyển tiền cho các giao dịch sau

Trước tình trạng tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi và tinh vi hóa các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa qua đã đưa ra cảnh báo, khuyến nghị khách hàng nâng cao cảnh giác trong việc bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng nhằm hạn chế nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.

Techcombank cho biết, thời gian gần đây xuất hiện xu hướng các đối tượng thu thập trái phép dữ liệu cá nhân trên diện rộng thông qua mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để phục vụ các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Một trong những thủ đoạn phổ biến là đăng tin thu mua, cho thuê hoặc mượn tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc thông tin định danh cá nhân như căn cước công dân, ảnh chân dung (selfie) với mức thù lao hấp dẫn. Sau khi thu thập được thông tin, các đối tượng có thể sử dụng vào nhiều hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo, rửa tiền hoặc mở tài khoản trái phép.

Ngoài ra, các đối tượng còn giả mạo cơ quan nhà nước, ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông hoặc các thương hiệu lớn thông qua website, ứng dụng và tài khoản mạng xã hội giả mạo để yêu cầu người dân "cập nhật dữ liệu sinh trắc học". Qua đó, chúng thu thập hình ảnh khuôn mặt, giọng nói và các thông tin bảo mật nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng.

Để giảm thiểu rủi ro, Techcombank khuyến nghị khách hàng thực hiện nguyên tắc "4 nên - 4 không" trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng.

Theo đó, khách hàng cần chủ động bảo mật thông tin cá nhân, dữ liệu sinh trắc học và thông tin tài khoản ; chỉ tiếp nhận hướng dẫn từ các kênh thông tin chính thức của ngân hàng hoặc cơ quan chức năng; xác minh danh tính người liên hệ trước khi cung cấp thông tin hoặc thực hiện giao dịch; đồng thời chủ động khóa thẻ hoặc tài khoản trên ứng dụng ngân hàng điện tử và liên hệ ngay với ngân hàng khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo.

Bên cạnh đó, ngân hàng lưu ý khách hàng tuyệt đối không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản, thẻ ngân hàng và ví điện tử dưới bất kỳ hình thức nào, bởi các tài khoản này có thể bị lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, rửa tiền hoặc các hoạt động vi phạm pháp luật khác . Trong nhiều trường hợp, chủ tài khoản có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Techcombank cũng khẳng định không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ, mã CVV hoặc dữ liệu sinh trắc học qua điện thoại, tin nhắn, email hay mạng xã hội. Đồng thời, khách hàng không nên sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận hoặc chuyển tiền cho các giao dịch không rõ nguồn gốc, cũng như tránh đăng tải công khai giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản hoặc dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội.

Theo Techcombank, trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi và liên tục biến đổi, việc nâng cao nhận thức, kiểm chứng thông tin trước khi giao dịch và tuân thủ các nguyên tắc bảo mật là giải pháp quan trọng để bảo vệ tài sản. Khi cần hỗ trợ, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với ngân hàng qua các kênh chính thức hoặc đến chi nhánh, phòng giao dịch gần nhất để được hướng dẫn.