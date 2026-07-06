Phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu phát sinh giao dịch sau, tất cả người dân cần biết

Công an tỉnh Tây Ninh phát đi cảnh báo về tình trạng mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng đang diễn biến phức tạp, trở thành mắt xích quan trọng trong nhiều đường dây lừa đảo và tội phạm công nghệ cao.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã lợi dụng tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập của người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, công nhân và những người thiếu hiểu biết pháp luật, để dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng, đăng ký SIM chính chủ rồi giao lại thông tin cá nhân. Đổi lại, người tham gia chỉ nhận được khoản tiền từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

(Nguồn: Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tây Ninh)

Tuy nhiên, những tài khoản này thường bị sử dụng làm công cụ nhận và chuyển tiền trong các hoạt động phạm pháp như lừa đảo trực tuyến, đánh bạc, rửa tiền, cho vay nặng lãi, buôn bán hàng cấm và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, việc mua bán hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng không phải là cách kiếm tiền dễ dàng như nhiều người lầm tưởng mà là hành vi có thể phải chịu chế tài rất nghiêm khắc.

Cụ thể, theo Nghị định số 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 9/2/2026, người mua, bán, thuê, cho thuê, mượn hoặc cho mượn tài khoản thanh toán, cũng như mua bán thông tin tài khoản thanh toán, từ 1 đến dưới 10 tài khoản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị xử phạt từ 100 đến 150 triệu đồng. Trường hợp liên quan từ 10 tài khoản trở lên, mức phạt tăng lên 150-200 triệu đồng.

Nếu hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" theo Điều 291 Bộ luật Hình sự, với mức phạt cao nhất lên đến 7 năm tù và phạt tiền đến 500 triệu đồng.

Cơ quan công an cũng nhấn mạnh, tài khoản ngân hàng đứng tên ai thì người đó phải chịu trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng. Ngay cả khi chỉ cho người khác mượn, thuê hoặc bán lại tài khoản mà không trực tiếp tham gia hành vi phạm tội, chủ tài khoản vẫn có thể bị triệu tập làm việc, bị phong tỏa tài khoản, xử phạt hành chính hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu có căn cứ.

Để tránh trở thành nạn nhân hoặc vô tình tiếp tay cho tội phạm, Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không cung cấp căn cước công dân, số điện thoại, mã OTP, mật khẩu hay thông tin đăng nhập ngân hàng cho người khác; không đứng tên mở tài khoản hộ hoặc nhận chuyển, rút, chuyển tiếp tiền cho người không quen biết.

Trong trường hợp phát hiện các đối tượng có hành vi dụ dỗ mua bán hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn và xử lý.

Theo cơ quan chức năng, mỗi tài khoản ngân hàng không chỉ là tài sản cá nhân mà còn gắn liền với trách nhiệm pháp lý của chủ sở hữu. Vì một khoản lợi nhỏ trước mắt, nhiều người có thể phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng, thậm chí vướng vòng lao lý và vô tình trở thành mắt xích trong các đường dây tội phạm trên không gian mạng.