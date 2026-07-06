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Ủy ban Cạnh tranh quốc gia tăng giám sát các nền tảng số lớn

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Ủy ban Cạnh tranh quốc gia tăng giám sát các nền tảng số lớn

Ngày 6-7, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) công bố Báo cáo thường niên năm 2025 về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, cơ quan này đang triển khai giám sát việc thực hiện trách nhiệm của các tổ chức thiết lập, vận hành nền tảng số lớn theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã thiết lập khu vực báo cáo trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ ntsl.vcc.gov.vn; đồng thời xây dựng đề cương báo cáo thực hiện trách nhiệm đặc thù của tổ chức thiết lập, vận hành nền tảng số lớn và đề nghị các tổ chức rà soát, báo cáo.

Tính đến hết tháng 12-2025, có 4 nền tảng kinh doanh thương mại điện tử được xác định là nền tảng số lớn đã cung cấp thông tin và đăng ký tài khoản trên hệ thống, phục vụ việc thực thi trách nhiệm đặc thù theo quy định.

Trong thời gian tới, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia tiếp tục rà soát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân kinh doanh nền tảng số tự xác định quy mô vận hành và thực hiện báo cáo theo quy định pháp luật.

Cơ quan này cũng đang rà soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của doanh nghiệp trong một số lĩnh vực có số lượng lớn người tiêu dùng như thương mại điện tử, vận tải công nghệ, dịch vụ tài khoản giao thông đường bộ.

Kết quả rà soát sẽ là cơ sở để đánh giá, đưa ra cảnh báo, khuyến nghị đối với người tiêu dùng; đồng thời hướng dẫn cộng đồng doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật.


Theo Phúc Văn

Sài Gòn giải phóng

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