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Công an điều tra 117 tài khoản ngân hàng của 56 cá nhân: Khám xét, bắt giữ 4 nam thanh niên

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Các thanh niên bị bắt tuổi đời còn rất trẻ, chỉ từ 18-28 tuổi.

Qua công tác nắm tình hình hoạt động của tội phạm trên không gian mạng, Công an xã Thái Thụy (Tỉnh Hưng Yên) phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng bằng thủ đoạn gom nhặt thông tin cá nhân, đặc biệt là căn cước công dân của học sinh các trường THPT trên địa bàn xã Thái Thụy và một số địa phương lân cận. Hoạt động của nhóm đối tượng đã gây bức xúc, lo lắng trong phụ huynh học sinh và quần chúng nhân dân. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Thái Thụy đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ toàn bộ các đối tượng gồm: Nguyễn Như Duy (SN 1998), Nguyễn Công Mạnh (SN 2003), Nguyễn Như Chiến (SN 2003), cùng trú tại thôn An Định, xã Bắc Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Minh Hải (SN 2008), trú tại thôn Đoài Nghĩa, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên. 

Quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm 28 điện thoại di động các loại, 90 thẻ SIM của nhiều nhà mạng (đã và chưa kích hoạt), gần 40 thẻ ngân hàng của nhiều ngân hàng khác nhau cùng 2 bộ máy tính và nhiều tài liệu, dữ liệu phục vụ công tác điều tra.

Công an điều tra 117 tài khoản ngân hàng của 56 cá nhân: Khám xét, bắt giữ 4 nam thanh niên- Ảnh 1.
Công an điều tra 117 tài khoản ngân hàng của 56 cá nhân: Khám xét, bắt giữ 4 nam thanh niên- Ảnh 2.

Các đối tượng trong vụ án và tang vật bị thu giữ

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ khoảng tháng 12/2024 đến tháng 5/2026 đã sử dụng các lời mời chào như "mua tài khoản giá cao", "cho thuê tài khoản có tiền" để dụ dỗ học sinh mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho nhóm đối tượng.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các em, các đối tượng đã thu thập, mua bán, trao đổi 117 tài khoản ngân hàng của 56 cá nhân, chủ yếu là học sinh các trường THPT trên địa bàn xã Thái Thụy. Để có được mỗi tài khoản, các đối tượng chỉ trả từ 200.000 đến 300.000 đồng cho người đứng tên mở tài khoản, sau đó bán lại nhằm thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng. 

Ngày 29/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7, tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Như Duy, Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Như Chiến và Nguyễn Minh Hải về tội "Thu thập, mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng" theo khoản 2 Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Theo Chi Chi

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
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