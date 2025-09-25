Công an TPHCM thông tin vụ việc liên quan nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng của Ưng Hoàng Phúc

Chiều 25/9, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM và Công an TPHCM trả lời câu hỏi của báo chí xoay quanh sự việc nhóm Ngũ Hổ Tướng ra mắt MV ca nhạc có xuất hiện logo web đánh bạc phi pháp, gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Trung tá Nguyễn Khánh Hồng, Phó trưởng Phòng PA05, Công an TP.HCM cho biết: Qua công tác nắm bắt tình hình dư luận và theo dõi trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhóm ca sĩ có tên Ngũ Hổ Tướng đăng tải hai video (một phim ngắn và một MV ca nhạc) có dấu hiệu quảng cáo cờ bạc, cá độ.

Ngay sau đó, Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục An ninh mạng triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để thu thập, xác minh thông tin, tài liệu liên quan.

Trung tá Nguyễn Khánh Hồng, Phó trưởng Phòng PA05, Công an TP.HCM trả lời tại họp báo. Ảnh: A.N.

"Ngày 22/9/2025, Công an TPHCM đã mời nhóm nhạc này cùng các cá nhân liên quan đến làm việc. Đến ngày 23/9/2025, cơ quan chức năng đã tiến hành làm việc để làm rõ nội dung các video. Công an TPHCM sẽ có thông báo chính thức khi có kết quả cụ thể", trung tá Hồng nói.

Tại buổi họp báo, đại diện Công an TPHCM cũng thông tin thêm về vấn đề quảng cáo cờ bạc của một số nghệ sĩ, doanh nghiệp hay cá nhân nổi tiếng.

Theo Trung tá Nguyễn Khánh Hồng, nếu cơ quan chức năng chứng minh được sự thông đồng, chia lợi nhuận trực tiếp giữa nhà cái và nghệ sĩ/doanh nghiệp, những người liên quan có thể bị xử lý hình sự về tội Tổ chức đánh bạc theo Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Đối với trường hợp nghệ sĩ biết rõ sự kiện có xuất hiện logo liên quan đến cờ bạc nhưng vẫn tham gia, chụp ảnh, xuất hiện trên ấn phẩm truyền thông và đăng tải trên mạng xã hội, họ có thể bị xử phạt hành chính.

Cơ quan công an cũng lưu ý, một số nghệ sĩ tham gia sự kiện ở nước ngoài có thể gặp tình huống cờ bạc được pháp luật sở tại cho phép. Tuy nhiên, nếu hình ảnh, video có logo liên quan đến cờ bạc được đăng tải trở lại tại Việt Nam, hướng đến khán giả trong nước, thì vẫn bị coi là hành vi quảng cáo hoạt động cờ bạc và có thể bị xử lý theo pháp luật Việt Nam.

Với những doanh nghiệp có logo gần giống, lực lượng chức năng sẽ trực tiếp làm việc để xác minh việc thiết kế, sử dụng cũng như lĩnh vực hoạt động, nhằm làm rõ có hay không yếu tố quảng bá cho nhà cái.

Mạng là ảo nhưng hậu quả là thật

Bà Phạm Đắc Mỵ Trân – Quyền Trưởng phòng Thông tin điện tử, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, cho biết thời gian qua, nhiều vụ việc liên quan đến clip phản cảm hoặc tài khoản TikTok vi phạm đã được cơ quan công an xem xét, xử lý. Phía Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM luôn sẵn sàng phối hợp khi có yêu cầu.

Theo bà Trân, khung pháp lý hiện nay đã đầy đủ để xử lý các hành vi vi phạm. “Việc quảng cáo hoặc phát tán thông tin cờ bạc , phản cảm trên mạng xã hội đều là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm và buộc khắc phục hậu quả”, bà Trân nhấn mạnh.

Bà Phạm Đắc Mỵ Trân – Quyền Trưởng phòng Thông tin điện tử, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM trả lời tại họp báo. Ảnh: A.N.

Ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Ngọc Hồi – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phân tích thêm, việc các cơ quan nhà nước cấp phép cho hoạt động nghệ thuật đều tuân thủ đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, nếu đơn vị tổ chức lợi dụng giấy phép này để gắn với những nội dung có dấu hiệu vi phạm, thì trách nhiệm hoàn toàn thuộc về chính đơn vị đó.

Theo ông Hồi, giấy phép chỉ hợp pháp cho nội dung đã đăng ký. Nếu trong quá trình tổ chức, đơn vị tự ý phát sinh thêm hoạt động sai phạm thì hành vi đó sẽ bị xử lý. “Do đó, không thể nói việc Sở cấp phép là sai. Cần phân biệt rõ việc cấp phép là đúng quy định, còn sai phạm phát sinh là trách nhiệm của đơn vị tổ chức”, ông Hồi nói.

Hình ảnh xuất hiện logo của trang website bị phản ứng trong MV

Ông Hồi cũng thông tin thêm, thời gian qua Sở luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đặc biệt là Công an TPHCM (Phòng PA05), để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm.

“Hành vi trên không gian mạng tuy diễn ra trong môi trường ảo nhưng hậu quả là thật, tác động xã hội rất nghiêm trọng. Vì vậy, việc xử lý nghiêm theo quy định pháp luật là hết sức cần thiết”, ông Hồi khẳng định.