Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an TP.HCM truy xét người đàn ông đập kính, tấn công tài xế xe tải

07-09-2025 - 20:58 PM | Xã hội

Người đàn ông từ xe tải phía trước xuống, dùng vật cứng đập kính xe tải phía sau rồi lao vào cabin tấn công tài xế, gây ùn ứ giao thông.

Video người đàn ông đập kính, tấn công tài xế xe tải.

Chiều 7/9, Công an phường Khánh Hội (TP.HCM) lập hồ sơ, điều tra và truy xét người đàn ông dùng hung khí đập phá kính xe tải rồi tấn công nam tài xế.

Công an TP.HCM truy xét người đàn ông đập kính, tấn công tài xế xe tải- Ảnh 1.

Công an TP.HCM truy xét vụ người đàn ông đập kính xe tải, tấn công tài xế ở phường Khánh Hội.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm vật cứng đập vỡ kính xe tải và hành hung tài xế tại giao lộ Hoàng Diệu – đường số 45, phường Khánh Hội (TP.HCM).

Theo nội dung clip, khoảng 13h cùng ngày, hai xe tải của một đơn vị vận chuyển dừng tại giao lộ. Lúc này, một người đàn ông từ xe tải phía trước bước xuống, dùng vật cứng đập vào kính xe tải phía sau. Sau đó, người này rướn người vào cabin để tấn công tài xế.

Sự việc khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, nhiều phương tiện phải di chuyển chậm. Toàn bộ diễn biến được camera hành trình của một ô tô ghi lại.

Công an phường Khánh Hội cho biết đã tiếp nhận thông tin, đồng thời xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lương Ý/ VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khởi tố 1 Youtube có tiếng trên mạng xã hội

Khởi tố 1 Youtube có tiếng trên mạng xã hội Nổi bật

TikToker Vũng Tàu lừa đảo 3.000 người, thu lợi 5.000 tỷ đồng: Vụ án rúng động bị vạch trần

TikToker Vũng Tàu lừa đảo 3.000 người, thu lợi 5.000 tỷ đồng: Vụ án rúng động bị vạch trần Nổi bật

Định đoạt số phận chiếc Boeing bị 'bỏ rơi' 18 năm ở sân bay Nội Bài

Định đoạt số phận chiếc Boeing bị 'bỏ rơi' 18 năm ở sân bay Nội Bài

20:50 , 07/09/2025
Bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Sơn - kẻ hành hung người đi đường

Bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Sơn - kẻ hành hung người đi đường

20:30 , 07/09/2025
Miền Bắc có thể mưa trên 300mm do bão số 7

Miền Bắc có thể mưa trên 300mm do bão số 7

20:01 , 07/09/2025
Từ clip Cục trưởng Cục CSGT trực tiếp quay, xử phạt thanh niên vừa đi xe vừa nghe điện thoại

Từ clip Cục trưởng Cục CSGT trực tiếp quay, xử phạt thanh niên vừa đi xe vừa nghe điện thoại

19:56 , 07/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên