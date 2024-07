Công an triệt phá đường dây chuyên rửa tiền cho các đối tượng lừa đảo qua mạng: Hé lộ cách chuyển hàng trăm tỷ đồng tiền lừa đảo ra nước ngoài

Chiều 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Nghĩa (SN 1979), Nguyễn Phú Yên (SN 1984, cùng ngụ Tây Ninh), Ngọc Tuấn Anh (SN 1997) và Vương Thị Hoa (SN 1989), cùng ngụ Phú Thọ và Ngô Xuân Phương (SN 1996, ngụ Bắc Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền.



Các đối tượng Yên và Nghĩa

Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu khai nhận, do nắm bắt được nhu cầu các đối tượng ở Campuchia cần các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để hoạt động lừa đảo, Nghĩa và Yên đã mua 64 tài khoản ngân hàng với giá từ 500.000đ đến 3 triệu đồng/tài khoản của 12 người dân để bán cho chúng nhằm thu lợi bất chính.

Từ các tài khoản mà Nghĩa và Yên đã bán, các đối tượng lừa đảo ở Campuchia dùng để giao dịch chiếm đoạt tài sản từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng của các nạn nhân. Số tiền lừa đảo trên được Tuấn Anh và Hoa chuyển đến nhóm của Phương để mua tiền điện tử USDT (Tether USD).

Các đối tượng Phương, Tuấn Anh và Hoa.

Theo cơ quan công an, từ tháng 9/2022 đến 5/2023, Tuấn Anh và Hoa đã chuyển tổng số tiền hơn 350 tỷ đồng để mua 14.973.828 USDT từ nhóm của Phương. Tiếp đó, Phương chuyển số tiền này vào ví điện tử cho ông chủ của Tuấn Anh và Hoa.