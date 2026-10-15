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Công an truy tìm bà Phạm Thị Nhung SN 1970

| | Xã hội

Bộ Công an đã ra Quyết định truy tìm đối với Phạm Thị Nhung (sinh năm 1970, trú tại TP Hà Nội).

Quá trình điều tra vụ án "Đánh bạc, tổ chức đánh bạc" xảy tại Hà Nội và các tỉnh thành phố, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định truy tìm đối với 4 cá nhân, gồm: Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1980, trú tại TP Hà Nội); Phạm Thị Nhung (sinh năm 1970, trú tại TP Hà Nội); Đỗ Văn Lang (sinh năm 1976, trú tại TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Xuân Giảng (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Nghệ An).

Công an truy tìm bà Phạm Thị Nhung SN 1970 - Ảnh 1.

Chân dung 4 đối tượng. Ảnh: Bộ Công an

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an kêu gọi các cá nhân này ra trình diện, hợp tác với Cơ quan An ninh điều tra, làm rõ các nội dung có liên quan đến vụ án để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật (địa chỉ liên hệ: Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội; số điện thoại: 0993378599, gặp Điều tra viên Tạ Thái Vương).

Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

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