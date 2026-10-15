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Khởi tố giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' ở Bắc Ninh

| | Xã hội

Công an Bắc Ninh khởi tố Lê Thanh Ngọc ("Ngọc Rambo") cùng 5 bị can khác để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc với số tiền giao dịch 200 triệu đồng.

Ngày 15/10, Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Lê Thanh Ngọc (SN 1989, trú tại phường Lục Nam, TP Bắc Ninh; còn gọi là “Ngọc Rambo”) cùng 5 đồng phạm để điều tra, xử lý về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Lê Thanh Ngọc bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

5 bị can bị khởi tố cùng “Ngọc Rambo” gồm: Nguyễn Thị Hiền (SN 1993, trú tại phường Lục Nam, TP Bắc Ninh); Nguyễn Văn Hương (SN 1977, quê Bắc Ninh, tạm trú tại TP.HCM); Nguyễn Công Hải (SN 1994, quê Bắc Ninh, tạm trú tại TP.HCM); Lài Thành Viên (SN 1993, quê Bắc Ninh, tạm trú tại TP.HCM) và Phạm Thanh Đức (SN 1986, quê Ninh Bình, tạm trú tại TP.HCM).

Theo điều tra, trong tháng 9, Lê Thanh Ngọc cùng nhóm người trên cấu kết, thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức giao dịch, mua bán số lô, số đề liên tỉnh giữa Bắc Ninh và TP.HCM. Tổng số tiền các đối tượng giao dịch sát phạt được xác định lên tới gần 200 triệu đồng.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 8 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác phục vụ cho đường dây đánh bạc qua không gian mạng.

Được biết, Lê Thanh Ngọc là giang hồ mạng từng sở hữu kênh mạng xã hội có hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Kẻ này đã có 1 tiền án về tội Bắt giữ người trái pháp luật và 2 tiền sự về các hành vi chia sẻ thông tin bịa đặt, kích động bạo lực, cổ súy tệ nạn xã hội trên môi trường mạng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định.

Văn Chương/VTC News

VTC News

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