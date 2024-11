Công an truy tìm đối tượng làm giả căn cước công dân để mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt tiền của ngân hàng

Ngày 21/11/2024, Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cho biết đơn vị này đang xác minh đơn tố giác Đào Mai Long (SN 1990; HKTT: Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tin trình báo, Đào Mai Long có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc làm giả căn cước công dân để làm thẻ tín dụng chiếm đoạt tiền của Ngân hàng. Hiện chưa xác định được nơi ở hiện nay của đối tượng. Để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng trên.

Đối tượng Đào Mai Long

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (SĐT: 0982958665), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Đang rộ lên hiện tượng làm giả giấy tờ để chiếm đoạt tiền của ngân hàng

Theo Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an, hiện nay, bộ phận thẩm định, phê duyệt hồ sơ tại các ngân hàng thường không đối chiếu, lưu giữ bản gốc các tài liệu chứng minh thu nhập của khách vay (chỉ duyệt qua ảnh chụp hoặc bản phô-tô). Lợi dụng sơ hở đó, các đối tượng tội phạm đã cấu kết với nhân viên ngân hàng (bộ phận sale) làm giả, sử dụng tài liệu giả (căn cước công dân, hợp đồng lao động, sao kê tài khoản chứng minh công ty trả lương...) để hoàn thiện hồ sơ vay tín chấp, mở hạn mức thẻ tín dụng, nâng hạn mức thẻ tín dụng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức với mục đích hoàn thiện hồ sơ vay tiền, mở thẻ tín dụng ngân hàng, ra quyết định khởi tố bị can đối với 17 đối tượng.

Theo đó, từ cuối năm 2022, Lê Triệu Tấn Thịnh (SN 1995, trú tại quận Bình Tân, TP.HCM) thấy nhiều người có nhu cầu làm giấy tờ giả để hoàn thiện hồ sơ vay tiền, mở thẻ tín dụng tại các ngân hàng, do đó đã làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và rao bán trên mạng xã hội. Đến ngày 5/8/2024, khi Thịnh cùng đồng bọn đang giao dịch thì bị cơ quan điều tra phát hiện và lập biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang, thu giữ nhiều vật chứng.

Nhóm nghi phạm bị triệu tập để điều tra, một số người đã bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp

Qua mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định thêm đối tượng Lê Minh Tuấn (SN 1996, trú tại quận Tân Bình) có hành vi chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Theo đó, Tuấn cấu kết với nhân viên ngân hàng Vũ Thị Phượng tìm khách hàng không đủ điều kiện vay tiền, mở thẻ tín dụng rồi đặt làm giả các tài liệu như: Hợp đồng lao động, sao kê bảng lương…

Sau đó, các đối tượng sử dụng tài liệu, giấy tờ giả này để hoàn thiện hồ sơ vay tiền, mở thẻ tín dụng, nâng hạn mức thẻ tín dụng. Khi được ngân hàng giải ngân, Tuấn và các đối tượng là khách hàng chiếm đoạt tiền và chia nhau. Với khách vay tín chấp, Tuấn giữ thông tin tài khoản ngân hàng và sim điện thoại của khách để nhận OTP, khi được ngân hàng duyệt hồ sơ cho vay, giải ngân, Tuấn sẽ trực tiếp vào app tài khoản ngân hàng của khách để rút tiền chia nhau…

Cùng thời điểm điều tra, triệt phá đường dây của Lê Minh Tuấn, các trinh sát Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục làm rõ ổ nhóm khác với thủ đoạn tương tự do Nguyễn Văn Khanh (SN 1997, ở quận Tân Bình) và Tạ Nguyễn Hồng Ân (SN 1998, nhân viên ngân hàng) cầm đầu.

Quá trình điều tra làm rõ, từ giữa năm 2023, Nguyễn Văn Khanh và Tạ Nguyễn Hồng Ân nảy sinh ý định lên mạng xã hội Facebook, Zalo đăng quảng cáo tìm các đối tượng không có việc làm, thu nhập không ổn định, không đủ điều kiện vay vốn sau đó làm giả một số tài liệu để hoàn thiện hồ sơ vay vốn, mở thẻ tín dụng nhằm chiếm đoạt tiền của các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn TP.HCM. Tổng số tiền Khanh và đồng bọn chiếm đoạt của ngân hàng là 470 triệu đồng…

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng các vụ án.