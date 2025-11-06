Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an vào cuộc vụ nữ sinh 18 tuổi bị lộ hình ảnh nhạy cảm sau khi chụp ảnh photobooth

06-11-2025 - 10:28 AM | Xã hội

Ngày 5/11, Công an phường Bạch Mai (TP Hà Nội) cho biết đang xác minh phản ánh của người dân về việc một tiệm chụp ảnh trên địa bàn bị tố làm lộ hình ảnh nhạy cảm của khách hàng.

ảnh: T.D

Theo phản ánh, ông N.D.T. (trú tại phường Hoàn Kiếm) cho biết sáng 23/9, con gái ông là N.T.B.K. (18 tuổi) cùng 3 người bạn đến tiệm chụp ảnh photobooth trên phố Bạch Mai để chụp hình. Trong lúc thay trang phục, K. và một bạn nữ khác vào phòng chờ riêng để thay đồ.

Buổi chụp diễn ra bình thường, tuy nhiên đến ngày 24/10, B.K. phát hiện clip ghi lại cảnh thay đồ của mình và bạn bị lan truyền trên một trang mạng "đen".

Tiệm chụp ảnh nơi xảy ra sự việc. (ảnh: T.D)

Gia đình ông T. cho biết, đã phát hiện 25 đoạn clip riêng tư của con gái bị đăng tải trên nhiều website, diễn đàn người lớn, cùng nhiều clip của các khách nữ khác.

Khi đến kiểm tra, gia đình phát hiện trong phòng thay đồ có gắn camera. Đại diện tiệm chụp ảnh cho rằng đó không phải là phòng thay đồ và có gắn biển cảnh báo, nhưng biển này bị che khuất bởi đèn livestream khiến khách khó nhận biết.

Nhân viên quản lý thừa nhận sự việc đúng như phản ánh nhưng khẳng định "clip bị phát tán là do hacker tấn công hệ thống, không phải do tiệm đăng tải".

"Sau khi phát hiện sự cố, chúng tôi đã tháo bỏ camera đó", người quản lý cho biết.

Lãnh đạo Công an phường Bạch Mai cho biết đang tiến hành xác minh nên chưa thể cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc.

Theo Phùng Anh

VTV

