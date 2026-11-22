Công an xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa kịp thời xác minh, kết nối và hỗ trợ giải quyết vụ việc công dân nhận được số tiền 1,74 tỷ đồng do người khác chuyển khoản nhầm. Đáng ghi nhận, người nhận được tiền đã chủ động trình báo cơ quan Công an và tự nguyện hoàn trả đầy đủ số tiền cho người chuyển nhầm.

Chiều 19/11/2026, chị Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1991), chủ Công ty TNHH Nông nghiệp Nhật Hằng, trú tại thôn Hương Lộc, xã Hương Đô, bất ngờ nhận được 04 giao dịch chuyển khoản từ một tài khoản ngân hàng không quen biết, với tổng số tiền 1,74 tỷ đồng.

Nhận thấy đây có thể là số tiền do người khác chuyển nhầm, chị Hằng đã chủ động liên hệ, trình báo Công an xã Hương Đô, đề nghị hỗ trợ xác minh, tìm người chuyển tiền để hoàn trả theo đúng quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hương Đô đã khẩn trương xác minh, làm rõ người chuyển nhầm số tiền trên là anh P.T.T (sinh năm 1978), trú tại tổ dân phố Hưng Lợi, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời, lực lượng Công an đã chủ động liên hệ, kết nối hai bên để xác nhận thông tin và thống nhất phương án giải quyết.

Trên cơ sở đó, chị Nguyễn Thị Hằng đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền 1,74 tỷ đồng cho anh P.T.T trước sự chứng kiến của Công an xã Hương Đô. Vụ việc được giải quyết kịp thời, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh.