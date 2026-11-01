Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 20/11/2026 cho biết, ngày 19/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Minh Lâm (SN 1980; trú tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, vào tháng 9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc bị một cá nhân cho vay tiền với lãi suất cao, liên tục thúc ép trả lãi.

Quá trình xác minh cho thấy, Huỳnh Minh Lâm tự giới thiệu là người có tiền nhàn rỗi, nhận cho vay nhanh, thủ tục đơn giản, không cần tài sản thế chấp. Khi cho vay, Lâm yêu cầu người vay viết giấy nhận nợ, giấy tay hoặc giữ giấy tờ tùy thân, sau đó thu tiền lãi theo tháng. Các giấy tờ vay tiền chỉ ghi số tiền gốc, không ghi lãi suất thỏa thuận nhằm che giấu hành vi cho vay lãi nặng.

Đối tượng Huỳnh Minh Lâm tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2023, Lâm đã cho anh P.Q. D. (Sinh năm 1984, trú tại: Phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng) và anh L.T.S. (Sinh năm 1987; trú tại: Xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng) vay mỗi người 20 triệu đồng với mức lãi suất 10%/tháng, tương đương 120%/năm. Mức lãi suất này cao gấp 06 lần mức lãi suất tối đa 20%/năm theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Trong thời gian từ tháng 2/2023 đến 9/2026, Lâm đã thu của anh D. 69 triệu đồng tiền lãi, thu của anh S. 47,3 triệu đồng tiền lãi và anh D. đã trả 05 triệu đồng tiền gốc vay, anh S. đã trả 15 triệu tiền gốc vay. Tổng số tiền lãi Lâm đã thu của hai người là 116,3 triệu đồng, gần gấp 03 lần tổng số tiền gốc cho vay ban đầu.

Ngoài ra, Lâm còn cho một số người khác vay tiền với lãi suất 120%-240%/năm. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn xác định Lâm cho một số người khác vay tiền với mức lãi suất từ 120% đến 240%/năm. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Minh Lâm. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ những người vay khác và xử lý theo quy định của pháp luật.