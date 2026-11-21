Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) vừa phát đi thông báo về việc rút lại sự đồng ý chia sẻ và xóa dữ liệu cá nhân từ ứng dụng VNeID, nhằm cung cấp thông tin về quyền của khách hàng cũng như những ảnh hưởng có thể phát sinh khi thực hiện các yêu cầu này.

Theo KienlongBank, căn cứ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 và Nghị định số 356/2025/NĐ-CP, khách hàng có quyền yêu cầu rút lại sự đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân và/hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, việc rút lại sự đồng ý không đồng nghĩa với việc toàn bộ dữ liệu cá nhân đã được chia sẻ trước đó sẽ lập tức bị xóa. Các hoạt động xử lý dữ liệu đã được thực hiện hợp pháp trước thời điểm khách hàng gửi yêu cầu vẫn được giữ nguyên. Một số dữ liệu cũng có thể tiếp tục được lưu trữ, xử lý để đáp ứng yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý.

Ngân hàng cho biết, yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân có thể không được thực hiện toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp dữ liệu phải lưu trữ theo quy định pháp luật; phục vụ yêu cầu của cơ quan nhà nước; đã được công khai hợp pháp; hoặc cần thiết cho mục đích pháp lý, nghiên cứu, thống kê, bảo đảm an ninh, quốc phòng và vận hành hệ thống bảo mật, an toàn thông tin.

Đáng chú ý, việc rút lại sự đồng ý chia sẻ hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng. Cụ thể, một số tính năng liên quan đến xác thực điện tử, nhận diện khách hàng (eKYC) và các dịch vụ số khác có thể không tiếp tục hoạt động như trước.

Trong trường hợp không còn đủ dữ liệu cần thiết để xử lý theo quy định pháp luật, KienlongBank có thể tạm ngừng cung cấp một số sản phẩm, dịch vụ liên quan.

Về trách nhiệm xử lý dữ liệu, KienlongBank lưu ý các tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử, trong đó có Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID, sẽ tiếp nhận, xử lý yêu cầu rút lại sự đồng ý hoặc xóa dữ liệu theo thẩm quyền và khả năng kỹ thuật.

Ngân hàng đồng thời khuyến cáo khách hàng không cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin định danh cho bên thứ ba không được ủy quyền; cảnh giác với các cuộc gọi, email, tin nhắn yêu cầu truy cập đường dẫn lạ hoặc cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc.