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Công an xác minh cọc tiền trị giá 65.000.000 đồng nằm trên đường phố: Bà Nguyễn Thị Tươi SN 1968 lập tức đến công an trình báo

| | Xã hội

Trong lúc di chuyển qua khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật (phường Rạch Dừa, TP.HCM), 2 cô gái trẻ nhặt được túi ni lông chứa hơn 65 triệu đồng tiền mặt nên đến công an trình báo và giao nộp.

Ngày 19/9, Công an phường Rạch Dừa (TP.HCM) cho biết, đã hỗ trợ 2 cô gái trẻ trao trả số tiền hơn 65 triệu đồng cho người dân đánh rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 18h45 ngày 18/9, chị Đào Thị Yến và Nguyễn Minh Thư (SN 1999, cùng trú trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa) đến Công an Rạch Dừa trình báo về việc nhặt được số tiền lớn khi đi trên đường.

Hai cô gái đến trình báo công an sau khi nhặt được cọc tiền hơn 65 triệu đồng. Ảnh: Công an cung cấp

Hai cô gái trẻ cho biết, khoảng 18h cùng ngày, khi đi đến cửa hàng tự chọn Kim Trang ở địa chỉ 176B Nguyễn Thiện Thuật đã nhặt được túi nylon có 1 cọc tiền. Sau khi nhặt được, chị Yến và chị Thư đã đến công an trình báo để trả lại cho người đánh mất.

Qua kiểm tra, số tiền chị Yến và chị Thư nhặt được là hơn 65 triệu đồng.

Nhận tin, công an đã thông báo trên trang Facebook Công an phường Rạch Dừa. Đến 22h cùng ngày, bà Nguyễn Thị Tươi (SN 1968, trú trên đường Nguyễn Thiện Thuật) đã đến công an trình báo.

Bà Tươi nhận lại số tài sản không may đánh rơi. Ảnh: Công an cung cấp

Bà Tươi cho biết, khoảng 17h45 ngày 18/9, bà để cọc tiền gói trong túi ni lông trên giỏ xe đạp, chạy vòng quanh khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật. Khi về đến nhà thì phát hiện bị mất cọc tiền, sau đó thông qua người quen bà Tươi biết Công an Rạch Dừa đang tìm người đánh rơi cọc tiền. Bà Tươi đã đến công an trình báo vụ việc.

Qua công tác xác minh, công an xác định số tiền trên là của bà Tươi nên đã tiến hành trao trả cho bà. Việc chị Yến và chị Thư có hành động "nhặt được của rơi, trả người đánh mất" thực sự là một nghĩa cử cao đẹp, một truyền thống quý báu thể hiện tình người trong cuộc sống.


Theo Minh Tuệ

Đời sống & Pháp luật

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