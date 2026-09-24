Công an xác minh giao dịch 399.999.999 vào tài khoản Nguyễn Thị Hồng Đậm

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 24/9/2026 cho biết, Công an phường Long Khánh vừa hỗ trợ người dân nhận lại 400 triệu đồng do chuyển nhầm.

Trước đó, vào ngày 14/9, tài khoản của chị Nguyễn Thị Hồng Đậm, thường trú tại ấp Khúc Tréo, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau, bất ngờ nhận số tiền 399.999.999 đồng từ một tài khoản lạ. Sau đó, một người gọi điện thông báo đã chuyển nhầm và đề nghị chị hoàn trả số tiền.

Nhận thấy đây có thể tiềm ẩn nguy cơ từ các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến việc chuyển tiền nhầm, chị Đậm không tự ý thực hiện giao dịch mà chủ động đến Công an xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau trình báo, nhờ cơ quan Công an xác minh, hướng dẫn.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phong Thạnh đã phối hợp với ngân hàng để xác minh tài khoản chuyển tiền, đồng thời phối hợp với Công an phường Long Khánh, TP Đồng Nai để xác minh người chuyển. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định số tiền trên do chị Nguyễn Thị Hồng Phấn, sinh năm 1982, thường trú tại phường Long Khánh, TP Đồng Nai, chuyển nhầm.

Với tinh thần trách nhiệm và mong muốn nhanh chóng hỗ trợ người dân giải quyết vụ việc, đồng chí Đại úy Nguyễn Đức Hùng, cán bộ Công an phường Long Khánh đã phối hợp với Công an xã Phong Thạnh và các đơn vị liên quan, trực tiếp hỗ trợ, làm việc tại Cà Mau, góp phần hoàn tất các thủ tục cần thiết để số tiền được hoàn trả đúng người.

Công an phường Long Khánh phối hợp cùng Công an xã Phong Thạnh,Cà Mau hướng dẫn người dân thủ tục nhận lại số tiền - Ảnh: Công an Đồng Nai

Sau khi hoàn tất quá trình xác minh và các thủ tục theo quy định, toàn bộ số tiền 399.999.999 đồng đã được hoàn trả đầy đủ cho chị Nguyễn Thị Hồng Phấn. Nhận lại số tiền lớn bị chuyển nhầm, chị Phấn đã viết thư cảm ơn Công an xã Phong Thạnh và Công an phường Long Khánh cùng các cán bộ trực tiếp hỗ trợ giải quyết vụ việc, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tình của lực lượng Công an.

Vụ việc là minh chứng cho hiệu quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an và người dân, đồng thời cho thấy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình giải quyết những vấn đề phát sinh trong đời sống Nhân dân.

Công an phường Long Khánh cũng khuyến cáo: Khi tài khoản bất ngờ nhận tiền do người khác chuyển nhầm, người dân không nên tự ý sử dụng, rút hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ. Cần liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan công an gần nhất để được xác minh, hướng dẫn xử lý, tránh bị lừa đảo.

Nguồn: Công an Đồng Nai