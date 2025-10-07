Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an xuất hiện ở tòa nhà có trụ sở công ty của Shark Bình

07-10-2025 - 09:16 AM | Doanh nghiệp

Công an xuất hiện ở tòa nhà có trụ sở công ty của Shark Bình

Tối muộn 6/10, nhiều cán bộ công an Hà Nội xuất hiện tại tòa nhà trên đường Tam Trinh, nơi có công ty của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Đến 3h sáng nay, tổ công tác mới rời đi.

Công an xuất hiện ở tòa nhà có trụ sở công ty của Shark Bình- Ảnh 1.

Hình ảnh lực lượng chức năng có mặt tại tòa nhà lúc hơn 22h ngày 6/10. Ảnh: Thanh Phong.

Khoảng 22h, một số người mặc cảnh phục, gồm công an và cảnh sát cơ động, xuất hiện tại tòa nhà 18 Tam Trinh (Hà Nội) - nơi có trụ sở công ty của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).

Khoảng hơn 1 giờ sau, một nhóm cán bộ công an đi ô tô biển xanh và biển trắng đến và tiếp tục đi vào thang máy tòa nhà. Trong thời gian hơn 4 tiếng, có một số người được cho là nhân viên công ty cũng xuất hiện.

Đến hơn 3h hôm nay (7/10), lực lượng chức năng rời khỏi tòa nhà cùng một số người, trong đó có một nam giới mặc áo tối màu, đội mũ được đưa đi.

Công an xuất hiện ở tòa nhà có trụ sở công ty của Shark Bình- Ảnh 2.

Công an xuất hiện ở tòa nhà có trụ sở công ty của Shark Bình- Ảnh 3.

Nhiều người mặc cảnh phục xuất hiện vào tối muộn cùng ngày. Ảnh: Thanh Phong

Trước đó, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức vào chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin về việc tiếp nhận và xử lý đơn tố giác liên quan ông Nguyễn Hòa Bình và dự án tiền ảo AntEx.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, ngay sau khi xuất hiện các thông tin phản ánh, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ các dấu hiệu vi phạm (nếu có).

Qua rà soát bước đầu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo của một công dân ở Ninh Bình, phản ánh bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD khi tham gia đầu tư vào dự án AntEx.

“Công an Hà Nội khẳng định tất cả những người có đơn tố giác sẽ được tiếp nhận, thụ lý và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, không có ngoại lệ, không có vùng cấm trong quá trình xử lý” - Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh tại buổi họp báo.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin phản ánh liên quan dự án tiền số AntEx, được cho là nằm trong hệ sinh thái NextTech Group của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình.

Cụ thể, một số nhà đầu tư cho rằng họ bị mất tiền hoặc không rút được vốn sau khi đầu tư vào nền tảng này.

Theo Trường Phong

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Đế chế' của ông Phạm Nhật Vượng chỉ có 37,3% nhân sự nữ nhưng các nữ tướng chiếm 59%, ngân hàng là 'thánh địa' của giới nữ ngoại trừ Sacombank

'Đế chế' của ông Phạm Nhật Vượng chỉ có 37,3% nhân sự nữ nhưng các nữ tướng chiếm 59%, ngân hàng là 'thánh địa' của giới nữ ngoại trừ Sacombank Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhập cuộc chơi thép công nghệ cao, trực tiếp làm 'áo giáp' cho VinFast, cạnh tranh tỷ phú Trần Đình Long làm thép ray cho đường sắt cao tốc?

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhập cuộc chơi thép công nghệ cao, trực tiếp làm 'áo giáp' cho VinFast, cạnh tranh tỷ phú Trần Đình Long làm thép ray cho đường sắt cao tốc? Nổi bật

Công ty của Chủ tịch Tasco dự chi 250 tỷ đồng để sở hữu 18,2% vốn điều lệ công ty do vợ làm thành viên HĐQT, cổ phiếu đã tăng 60% trong chưa đầy 2 tháng

Công ty của Chủ tịch Tasco dự chi 250 tỷ đồng để sở hữu 18,2% vốn điều lệ công ty do vợ làm thành viên HĐQT, cổ phiếu đã tăng 60% trong chưa đầy 2 tháng

09:06 , 07/10/2025
EZVIZ: Công nghệ kiến tạo tổ ấm hiện đại và gắn kết

EZVIZ: Công nghệ kiến tạo tổ ấm hiện đại và gắn kết

08:00 , 07/10/2025
AEON khai trương TTTM Tân An, tăng tốc mở rộng với mô hình quy mô vừa

AEON khai trương TTTM Tân An, tăng tốc mở rộng với mô hình quy mô vừa

08:00 , 07/10/2025
Vụ án FLC: Đã thi hành án, chuyển 966 tỷ đồng tới các đương sự có đơn yêu cầu không sai sót

Vụ án FLC: Đã thi hành án, chuyển 966 tỷ đồng tới các đương sự có đơn yêu cầu không sai sót

07:56 , 07/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên