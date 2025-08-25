Công bố 2 số điện thoại nguy hiểm: Nghe máy, xem tin nhắn cũng có thể khiến mất quyền kiểm soát thiết bị

0765011538 hiển thị tên "EHUYENTRANG" và 0782359439 hiển thị tên "CT LUATQTVN" là hai số điện thoại đang được nhiều người dùng báo cáo là có dấu hiệu lừa đảo. Kẻ gian đã lợi dụng các số này để thực hiện nhiều cuộc gọi giả mạo, nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của người dân.

Thủ đoạn lừa đảo phổ biến

Kẻ lừa đảo thường áp dụng hai thủ đoạn chính:

Giả danh nhân viên tài chính để vay vốn: Một số điện thoại hiển thị tên "EHUYENTRANG" thường gọi đến mời chào các gói vay với lãi suất thấp và thủ tục đơn giản. Chúng thể hiện sự am hiểu về thông tin cá nhân của bạn để tạo lòng tin, khiến bạn nghĩ rằng chúng là nhân viên của một tổ chức tài chính uy tín. Mục đích cuối cùng là thu thập thông tin nhạy cảm như số căn cước công dân (CCCD), thông tin tài khoản ngân hàng, hoặc yêu cầu bạn chuyển khoản trước một khoản tiền để "xử lý hồ sơ".

Giả danh cơ quan thuế để đe dọa: Một số khác hiển thị tên "CT LUATQTVN" tự xưng là cơ quan thuế. Kẻ gian sử dụng giọng điệu nghiêm túc để thông báo về các vấn đề liên quan đến thuế, như nợ thuế giả tạo, vi phạm hành chính, hoặc yêu cầu bạn cập nhật thông tin. Mặc dù chúng có thể không yêu cầu thông tin cá nhân ngay lập tức, nhưng việc sử dụng tên gọi liên quan đến pháp luật kết hợp với số điện thoại di động là chiến thuật để tạo sự tin tưởng, từ đó dẫn dắt bạn vào các hành vi lừa đảo tiếp theo.

Lời khuyên để bảo vệ bản thân

Để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo này, bạn cần đặc biệt lưu ý những điều sau:

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân: Các tổ chức tài chính, ngân hàng, hoặc cơ quan nhà nước không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân (số CCCD, mật khẩu, mã OTP, số thẻ ngân hàng,...) qua điện thoại.

Cẩn trọng với những lời mời chào hấp dẫn: Hãy cảnh giác với các gói vay lãi suất cực thấp hoặc thủ tục quá đơn giản. Các tổ chức uy tín thường yêu cầu bạn đến trực tiếp văn phòng hoặc làm việc qua kênh chính thức để thẩm định hồ sơ.

Kiểm tra lại thông tin: Nếu nhận được cuộc gọi từ các số lạ có tên hiển thị đáng ngờ, hãy tìm số điện thoại tổng đài chính thức của tổ chức đó trên website của họ và gọi lại để xác minh.

Không chuyển tiền theo yêu cầu: Tuyệt đối không chuyển bất kỳ khoản tiền nào cho bất kỳ ai với lý do "xử lý hồ sơ" hay "đảm bảo uy tín".

Sử dụng các công cụ chặn cuộc gọi: Bạn có thể sử dụng các ứng dụng chặn cuộc gọi hoặc tính năng có sẵn trên điện thoại để ngăn chặn những số điện thoại có dấu hiệu lừa đảo.

Nếu bạn phát hiện bất kỳ dấu hiệu lừa đảo nào, hãy báo cáo ngay lập tức cho các cơ quan chức năng để ngăn ngừa rủi ro, đồng thời giúp cộng đồng cùng cảnh giác.