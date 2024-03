Công bố danh sách 30 nơi làm việc TỐT nhất thế giới: Google, Facebook trượt dài, "gã khổng lồ" dược phẩm châu Âu lên ngôi

Đứng đầu bảng xếp hạng là Novo Nordisk, công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu với gần một thế kỷ đổi mới và phát triển, dẫn đầu trong lĩnh vực chăm sóc bệnh tiểu đường. Đây là năm thứ hai liên tiếp, Novo Nordisk được xếp hạng ở vị trí số 1. Ngoài ra, "gã khổng lồ" dược phẩm châu Âu còn lọt top nơi làm việc tốt nhất cho phụ nữ toàn cầu năm 2023.

Tiếp theo là Takeda, công ty chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới. AstraZeneca được xếp hạng ở vị trí thứ ba trong số 30 tổ chức hoạt động hiệu quả nhất thế giới xét trên phương diện môi trường, điều kiện làm việc.



Môi trường làm việc tốt là ước mơ của bất kỳ nhân viên nào

Các công ty lọt vào danh sách hàng đầu thế giới năm nay đã thể hiện sự xuất sắc tại nơi làm việc bằng cách tạo ra trải nghiệm khác biệt cho đội ngũ nhân viên và văn hóa hòa nhập, từ đó mang lại kết quả kinh doanh mạnh mẽ hơn, bền vững hơn. Những công ty đó biết cách xây dựng lợi thế cạnh tranh và đang tận hưởng những lợi thế đáng chú ý về sự gắn kết, giữ chân nhân viên, hiệu quả tài chính và sự hài lòng của khách hàng.

Trong vài năm qua, tổ chức The Best Places to Work đã vinh danh các nhà tuyển dụng hàng đầu trên toàn thế giới nhờ kinh nghiệm nhiều năm đánh giá văn hóa nơi làm việc, mức độ gắn kết của nhân viên và hiệu quả của tổ chức. Để được xem xét, các công ty phải được xác định là nhà tuyển dụng xuất sắc ít nhất ở một trong các châu lục.

Hàng năm, chương trình hợp tác với các nhà tuyển dụng toàn cầu để giúp họ đo lường, đánh giá, cải thiện hoạt động nhân sự, trải nghiệm của nhân viên và có quyền truy cập vào các công cụ cũng như kiến thức chuyên môn mà họ cần để mang lại sự thay đổi hiệu quả và bền vững trong tổ chức của họ.

Novo Nordisk còn là một trong những nơi làm việc tốt nhất cho phụ nữ toàn cầu

Top 30 nơi làm việc Tốt nhất thế giới năm 2023:

1. Novo Nordisk 2. Takeda 3. AstraZeneca 4. McDonald's 5. Alcon 6. Bristol Myers Squibb 7. Ivanhoé Cambridge 8. BSH 9. Konecta Group 10. Servier 11. Allianz Trade 12. Pluxee 13. MSD 14. Fujitsu 15. Alten 16. MoneyGram 17. Lundbeck 18. Schneider Electric 19. British American Tabacco 20. Fifth Avenue Financial 21. Pfizer 22. Beko 23. Diageo 24. Meridiam 25. APL Logistics 26. Roche 27. Habib Bank Zurich Hong Kong 28. Paidy 29. Cipla 30. Teka

Gã khổng lồ dược phẩm châu Âu kiếm bộn tiền từ người béo phì

Novo Nordisk là một công ty y tế toàn cầu, được thành lập vào năm 1923 và có trụ sở đặt tại ngay bên ngoài Copenhagen, Đan Mạch.

Theo CNN, cổ phiếu của nhà sản xuất thuốc giảm cân nổi tiếng Novo Nordisk đã tăng hơn 8% vào ngày 7/3, mang lại giá trị vốn hóa thị trường cho công ty này là 609 tỷ USD, nhiều hơn khoảng 40 tỷ USD so với nhà sản xuất xe điện Tesla.

Không chỉ Tesla, giá trị thị trường của Novo Nordisk còn lớn hơn tập đoàn thẻ thanh toán Visa của Mỹ. Còn tại châu Âu, công ty cũng đã vượt qua LVMH để trở thành công ty lớn nhất khu vực vào năm ngoái.

Novo Nordisk hiện có 80 văn phòng trên thế giới

Hiện công ty này có khoảng 47.000 nhân viên tại 80 văn phòng trên khắp thế giới. Dưới đây là lời giới thiệu về môi trường làm việc tại Novo Nordisk:

"Công ty của chúng tôi là nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi biết rằng cuộc sống là bất cứ điều gì ngoại trừ việc sắp xếp và cân bằng những gì quan trọng ở các giai đoạn khác nhau của sự nghiệp là không bao giờ dễ dàng. Đó là lý do tại sao chúng tôi dành chỗ cho các tình huống đa dạng của cuộc sống, luôn đặt con người lên hàng đầu. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng mọi nhân viên có thể đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống để hỗ trợ các ưu tiên hiện tại của họ và nơi họ muốn đi tiếp theo.

Chúng tôi đánh giá cao nhân viên của mình vì những kỹ năng, nền tảng và quan điểm độc đáo mà họ mang đến. Chúng tôi làm việc liên tục để giúp mang lại những điều tốt nhất cho tất cả nhân viên của mình, cung cấp cơ hội phát triển và tạo ra một môi trường năng động trong công ty. Chúng tôi cố gắng cung cấp một nơi làm việc tuyệt vời để đến và đi.

Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là bất cứ ai làm việc với chúng tôi đều cảm thấy được trao quyền với tư cách là một nhân viên và với tư cách là một con người. Tất cả chúng ta đều cần có cơ hội để hành động nhanh, đưa ra quyết định và nhanh nhẹn.

Với việc làm tại công ty chúng tôi, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt ngay từ khi bắt đầu. Cảm hứng đến từ niềm tin chung trong việc thúc đẩy sự thay đổi tích cực cho mọi người, gia đình và cộng đồng ở khắp mọi nơi và đó là nỗ lực chung. Chúng tôi dựa vào tiềm năng chung và sự cộng tác của hơn 47.000 nhân viên của chúng tôi."