Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

15-02-2026 - 10:59 AM | Xã hội

Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn , Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa ký ban hành Nghị quyết số 151 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Theo đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết nghị công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo cơ cấu, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, số đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 người (43,4%), số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 người (56,6%).

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật ngày 15/3. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Dự kiến ngày 22/3 sẽ công bố kết quả bầu cử và kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI sẽ họp ngày 6/4 để làm công tác nhân sự cùng với nội dung về xây dựng pháp luật.

Một đổi mới quan trọng trong lần bầu cử này là việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; ấn định ngày bầu cử vào ngày 15/3 - sớm hơn khoảng 2 tháng so với các cuộc bầu cử trước; rút ngắn thời gian từ khi kết thúc nộp hồ sơ ứng cử đến ngày bầu cử từ 70 còn 42 ngày.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh thẩm quyền xác định khu vực bỏ phiếu và tổ chức phụ trách bầu cử theo mô hình chính quyền 2 cấp; đa dạng hóa phương thức vận động bầu cử, bên cạnh hình thức tiếp xúc cử tri trực tiếp, cho phép tổ chức trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến.

Đặc biệt, tại cuộc bầu cử lần này có cơ chế cho phép Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ động điều chỉnh thời gian và hướng dẫn các tổ chức phụ trách bầu cử khi phát sinh tình huống thực tế, đảm bảo tiến độ và hiệu quả tổ chức bầu cử.

Xem chi tiết danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI TẠI ĐÂY .

Anh Văn/ VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin mới nhất vụ nữ tài xế tông tử vong chủ tịch xã

Thông tin mới nhất vụ nữ tài xế tông tử vong chủ tịch xã Nổi bật

Thời tiết “quay xe” đúng đêm Giao thừa: Miền Bắc bước vào năm mới trong cơn mưa rét, nhiệt độ có nơi xuống dưới 15°C

Thời tiết “quay xe” đúng đêm Giao thừa: Miền Bắc bước vào năm mới trong cơn mưa rét, nhiệt độ có nơi xuống dưới 15°C Nổi bật

Ít ngày nữa, CSGT bắt đầu xử phạt 6 lỗi vi phạm giao thông này, tất cả người dân lưu ý

Ít ngày nữa, CSGT bắt đầu xử phạt 6 lỗi vi phạm giao thông này, tất cả người dân lưu ý

10:46 , 15/02/2026
Thời tiết Tết Nguyên đán rét như thế nào?

Thời tiết Tết Nguyên đán rét như thế nào?

07:50 , 15/02/2026
Nhiều người dân đón nhận điều bất ngờ khi gặp CSGT trên đường

Nhiều người dân đón nhận điều bất ngờ khi gặp CSGT trên đường

07:44 , 15/02/2026
Kỷ lục: Xe khách bị phạt gần 300 triệu đồng ngày cận Tết và khung cảnh 'không thể tưởng tượng' bên trong

Kỷ lục: Xe khách bị phạt gần 300 triệu đồng ngày cận Tết và khung cảnh 'không thể tưởng tượng' bên trong

07:25 , 15/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên