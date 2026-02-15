Thời tiết Tết Nguyên đán rét như thế nào?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo khoảng gần sáng 17/2 (mùng 1 Tết), không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi phía Đông Bắc Bộ, từ chiều tối và đêm mùng 1 Tết, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm giao thừa đến ngày mùng 3 Tết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Từ đêm mùng 1 đến mùng 3 Tết, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16–19 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19-23 độ, vùng núi dưới 18 độ, riêng Điện Biên – Lai Châu từ 25-27 độ.

Miền Bắc sẽ đón mưa nhỏ rải rác trong dịp Tết Nguyên đán.

Thủ đô Hà Nội từ đêm giao thừa đến mùng 3 Tết có mưa rải rác, từ đêm mùng 1 đến ngày mùng 3 Tết trời rét nhiệt độ thấp nhất 17–19°C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ và Phú Yên cũ từ mùng 1-3 Tết có mưa rải rác. Hà Tĩnh đến Huế rét trong các ngày mùng 2-4 Tết. Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ và Phú Yên cũ se lạnh trong đêm và sáng các ngày từ mùng 2-4 Tết.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng mùng 1 Tết, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 1,5–2,5m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 6, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 3–5m.

Từ mùng 2 Tết, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc cấp 6, giật 7–8, biển động, sóng cao 2–4m.