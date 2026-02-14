Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc

14-02-2026 - 23:52 PM | Xã hội

Theo dự báo, vào đêm Giao thừa, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh có cường độ trung bình, gây mưa nhỏ, nhiệt độ giảm nhẹ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 16/2 (29 Tết), miền Bắc chịu tác động của đợt không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông gây mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất 27 độ; riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.

Đến đêm 16/2, một đợt không khí lạnh cường độ trung bình tràn xuống miền Bắc gây mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ ban đêm và sáng ở mức rét, thấp nhất 16-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 23-27 độ, Tây Bắc có nơi trên 28 độ.

Hình thái thời tiết này kéo dài đến 19/2 (mùng 3 Tết).

Dự báo, từ ngày 21-22/2 (từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 Tết), Bắc Bộ tiếp tục đón một đợt không khí lạnh mới gây mưa rào rải rác, trời chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc - Ảnh 1.

Miền Bắc khả năng sẽ đón 2 đợt không khí lạnh trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán (Ảnh: Gia đình và Xã hội).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 14 và ngày 15/2

Thời tiết Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 19-27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 17-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 15-28 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đ êm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 15-30 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-34 độ.

Duy Anh

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng liên quan đến sổ đỏ mà tất cả người dân cần biết

Thông báo quan trọng liên quan đến sổ đỏ mà tất cả người dân cần biết Nổi bật

Đường dây mại dâm "khủng" có hơn 800 tài xế taxi hoạt động thế nào?

Đường dây mại dâm "khủng" có hơn 800 tài xế taxi hoạt động thế nào? Nổi bật

Xuất hiện hàng loạt thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến chuyển tiền, người dân đặc biệt chú ý

Xuất hiện hàng loạt thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến chuyển tiền, người dân đặc biệt chú ý

23:34 , 14/02/2026
Từ 1/7, không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trừ trường hợp luật định

Từ 1/7, không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trừ trường hợp luật định

20:59 , 14/02/2026
Vì sao Đắk Lắk thông báo hỏa tốc về bắn pháo hoa đêm giao thừa?

Vì sao Đắk Lắk thông báo hỏa tốc về bắn pháo hoa đêm giao thừa?

20:21 , 14/02/2026
Khoảnh khắc hệ thống cống thoát nước phát nổ ở Hải Phòng: Nguyên nhân ban đầu

Khoảnh khắc hệ thống cống thoát nước phát nổ ở Hải Phòng: Nguyên nhân ban đầu

19:56 , 14/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên