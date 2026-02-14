Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vì sao Đắk Lắk thông báo hỏa tốc về bắn pháo hoa đêm giao thừa?

14-02-2026 - 20:21 PM | Xã hội

Đắk Lắk sẽ thực hiện bắn pháo hoa tầm thấp tại 2 địa điểm là Quảng trường 10 Tháng 3 (phường Buôn Ma Thuột) và khu vực Núi Nhạn (phường Tuy Hòa)

Ngày 14-2, một lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết tỉnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2026 để phục vụ du khách và người dân.

Tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2026

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, trước đó, tỉnh Đắk Lắk thông báo sẽ không bắn pháo hoa trong đêm giao thừa để ưu tiên nguồn kinh phí phục vụ an sinh xã hội, phục hồi sản xuất, ổn định đời sống người dân sau thiên tai.

Tuy nhiên, mới đây, Bộ Quốc phòng đã quyết định tặng Đắk Lắk 50% kinh phí tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa, 50% kinh phí còn lại tỉnh sẽ huy động nguồn xã hội hóa.

"Với sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng, việc tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa sẽ được thực hiện. Đây là điều đông đảo nhân dân mong muốn, qua đó tạo tinh thần phấn khởi, khí thế đầu năm mới" - lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk thông tin.

Theo thông báo hỏa tốc của tỉnh Đắk Lắk, tỉnh sẽ thực hiện bắn pháo hoa tầm thấp trong vòng 15 phút tại 2 địa điểm là Quảng trường 10 Tháng 3 (phường Buôn Ma Thuột) và khu vực Núi Nhạn (phường Tuy Hòa).

Ngoài ra, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk còn tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ đặc sắc, ý nghĩa phục vụ du khách và người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Theo Cao Nguyên

Người lao động

bắn pháo hoa

