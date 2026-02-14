Từ 1/7, không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trừ trường hợp luật định

Theo đó, có 33/57 điều của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật này nhằm thể chế chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, cải cách hành chính phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Đặc biệt, Luật có nhiều chính sách mới nổi trội thể hiện rõ tư duy đổi mới mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, đổi mới quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp.

Về yêu cầu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoặc Phiếu lý lịch tư pháp số 01

Luật quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoặc Phiếu lý lịch tư pháp số 1, trừ trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc nghị định, nghị quyết của Chính phủ cần sử dụng thông tin lý lịch tư pháp để phục vụ mục đích tuyển dụng, cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề đối với các ngành nghề, vị trí việc làm có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng hoặc để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cá nhân khi tham gia các giao dịch dân sự, thương mại liên quan trực tiếp đến các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Các cơ quan khi cần thông tin phải chủ động khai thác qua kết nối, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không yêu cầu cá nhân cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Giá trị pháp lý của Phiếu lý lịch tư pháp điện tử

Tiếp tục duy trì Phiếu lý lịch tư pháp số 01, số 02. Theo đó, đối với phiếu lý lịch tư pháp điện tử, thông tin lý lịch tư pháp của công dân sẽ được cập nhật, hiển thị trên VneID, có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi tối đa để người dân thực hiện dịch vụ mọi lúc mọi nơi, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện bằng hình thức trực tuyến, phi địa giới hành chính.

Quy định này nhằm thể chế hóa chủ trương về phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Người nước ngoài, người chưa có định danh điện tử, có thể yêu cầu cấp phiếu bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Cá nhân có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu đối với cả hai loại phiếu. Thời hạn cấp phiếu được rút ngắn là 5 ngày làm việc.