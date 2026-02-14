Xuất hiện hàng loạt thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến chuyển tiền, người dân đặc biệt chú ý

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần nhận diện rõ các thủ đoạn này, đồng thời nắm vững quy trình xử lý để bảo vệ tài sản và tránh các rắc rối pháp lý không đáng có.

Nhận diện các thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Hiện nay, tội phạm mạng thường xuyên dàn dựng các kịch bản đánh vào tâm lý lo lắng hoặc sự thiếu hiểu biết của người dân để chiếm đoạt tài sản qua hai thủ đoạn chính:

Các đối tượng chủ động chuyển một khoản tiền nhỏ vào tài khoản của nạn nhân, sau đó giả danh là người chuyển nhầm hoặc nhân viên công ty thu hồi nợ để liên tục thúc ép, đe dọa yêu cầu nạn nhân phải chuyển trả vào một tài khoản khác do chúng chỉ định.

Lợi dụng việc người dân đăng tải thông tin cầu cứu trên mạng xã hội sau khi thực hiện giao dịch nhầm lẫn, các đối tượng sẽ giả danh cán bộ ngân hàng để tiếp cận.

Chúng cam kết hỗ trợ lấy lại tiền nhanh chóng, từ đó yêu cầu nạn nhân sử dụng ứng dụng ngân hàng quét mã QR với lý do xác minh thông tin, truy cập đường link lạ hoặc cung cấp mã OTP.

Sau khi nạn nhân quét mã QR sẽ thực hiện lệnh chuyển toàn bộ số dư hiện có. Điển hình là vụ án Lê Thanh Vũ bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố cuối năm 2024 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Để đảm bảo quyền lợi và thực hiện đúng quy định pháp luật, người dân cần tuân thủ các bước sau:

Đối với người chuyển nhầm tiền: Lưu trữ bằng chứng giao dịch (ảnh màn hình, mã tra soát) và thông báo ngay cho ngân hàng để yêu cầu lệnh tra soát. Tuyệt đối không tự ý liên hệ đe dọa người nhận hoặc thực hiện theo yêu cầu chuyển phí của người lạ trên mạng. Nếu người nhận không hợp tác, hãy trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.

Đối với người nhận được tiền chuyển nhầm: Tuyệt đối không rút tiền hoặc chuyển sang tài khoản khác để sử dụng. Hành vi cố tình chiếm giữ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "Tội chiếm giữ trái phép tài sản" với hình phạt cao nhất lên đến 5 năm tù.

Người dân cần thông báo cho ngân hàng và chỉ thực hiện hoàn trả thông qua hệ thống chính thống hoặc có sự chứng kiến của cơ quan nhà nước như lực lượng Công an.

Qua các vụ việc nêu trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền, đặc biệt là giao dịch có giá trị lớn, cần kiểm tra kỹ thông tin số tài khoản, tên người thụ hưởng và nội dung giao dịch trước khi xác nhận.

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm các nguyên tắc sau:

Theo Công an tỉnh Phú Thọ