Thời tiết “quay xe” đúng đêm Giao thừa: Miền Bắc bước vào năm mới trong cơn mưa rét, nhiệt độ có nơi xuống dưới 15°C

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay (ngày 14/02), một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Trước khi đón đợt tăng cường mới, khu vực Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái có mưa vài nơi, nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 24-27°C.

Theo dự báo, khoảng gần sáng 17/02, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi phía Đông Bắc Bộ. Từ chiều tối và đêm cùng ngày, khối không khí lạnh này được tăng cường mạnh hơn, mở rộng tác động ra các khu vực khác của Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, riêng khu vực ven biển cấp 3–4.

Ảnh minh hoạ

Từ đêm 16/02 đến ngày 19/02, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đáng chú ý, từ đêm 17 đến 19/02, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16–19°C, khu vực vùng núi có nơi xuống dưới 15°C. Tại Hà Nội, từ đêm 16–19/02 xuất hiện mưa nhỏ rải rác; từ đêm 17–19/02 trời rét với mức nhiệt thấp nhất khoảng 17–19°C.

Trên biển, từ gần sáng 17/02, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động với sóng cao từ 1,5–2,5m. Ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc cấp 6, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 3,0–5,0m. Từ ngày 18/02, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc cấp 6, giật 7–8, biển động, sóng cao 2,0–4,0m.

Cơ quan khí tượng nhận định, đợt không khí lạnh này ít có khả năng gây ra thiên tai nguy hiểm kèm theo. Tuy nhiên, gió mạnh và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cũng như các hoạt động kinh tế trên biển.

Cơ quan khí tượng nhận định về tình hình thời tiết từ ngày 15-22/02/2026 (từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 06 Tết):