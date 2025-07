Công bố hình ảnh khám xét kho hàng của vợ chồng nữ doanh nhân Ngô Ánh Hồng

Ngày 1/7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM cho biết, vẫn đang mở rộng điều tra về đường dây sàn xuất, buôn bán hàng giả là dầu gió các loại do vợ chồng Võ Thành Tâm - Ngô Ánh Hồng cầm đầu (Ảnh: Công an TPHCM).