Công bố kịch bản Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành sáng 2/9

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kịch bản lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chương trình lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành bao gồm các hoạt động như lễ rước đuốc truyền thống, lễ chào cờ, chương trình diễu binh, diễu hành gồm: không quân bay chào mừng, diễu binh diễu hành các khối theo thứ tự diễu hành của các khối nghi trượng, diễu binh của các khối đi bộ, các khối Quân đội nhân dân Việt Nam trước, sau đó đến các khối quân đội nước ngoài, rồi đến khối dân quân, du kích, các khối công an.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành là điểm nhấn trọng tâm trong toàn bộ chuỗi hoạt động kỷ niệm. Ảnh: Trọng Tài.

Sau diễu binh diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an và các khối quần chúng. Sau phần diễu binh, diễu hành là chương trình nghệ thuật.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành là điểm nhấn trọng tâm trong toàn bộ chuỗi hoạt động kỷ niệm, cần được bảo đảm các điều kiện tốt nhất để tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tuyệt đối an toàn, lan tỏa rộng khắp trong và ngoài nước, hướng đến nhân dân.

Tối 1/9, chương trình nghệ thuật đặc biệt dự kiến tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Chương trình được chia làm 3 chương, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Mỹ Tâm, Đen, Tùng Dương, Mono, Double 2T.

Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan dàn dựng mới các tác phẩm, luyện tập và biểu diễn các sản phẩm nghệ thuật.